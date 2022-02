Juan Carlos Cordero: “La idea de Álex Muñoz no pasa por renovar en estos momentos”

Juan Carlos Cordero, director deportivo, repasó la última hora del equipo y de la segunda ventana de traspasos. /CD Tenerife

Juan Carlos Cordero, director deportivo del CD Tenerife, pasó revista a la actualidad del equipo y del mercado de invierno, en las presentaciones de Andrés Martín y Mario González. El dirigente blanquiazul empezó su alocución valorando la segunda ventana de traspasos tanto en el capítulo de entradas como de salidas.

“La idea principal de conseguir dos jugadores de ataque de nivel alto se ha conseguido. Estaban participando con sus clubes, en buena edad y tienen hambre y ganas de conseguir cosas. En las entradas hemos dado con lo que se requería. Por el contrario había dos salidas porque no tenían participación y en lo económico eran importantes como Manu Apeh y Alberto Jiménez, que se han ido en busca de minutos. Además también espero los refuerzos de Nahuel Leiva y Javi Alonso, y que ambos nos ayuden”.

La dirección deportiva del club en sintonía con los deseos del entrenador se marcó desde un primer momento como objetivo reforzar la línea de ataque con dos incorporaciones, descartando reforzar cualquier otra línea. “Después de hacer lo de Andrés la intención era reforzar la delantera, por motivos económicos no podíamos más. Queríamos dos refuerzos de nivel y calidad y lo hemos conseguido. Las plantillas se pueden mejorar más, pero están todos rindiendo bien, estamos contentos”.

Otras de las cuestiones abordadas fue la renovación de los capitanes aunque reconoció que la continuidad de Álex Muñoz está en el alero porque el jugador no está por la labor ahora mismo de prolongar la vinculación con el club. “Lo que toca es lo que estamos haciendo habitualmente, que es centrarnos en el partido contra Leganés porque la competición te pone en tu sitio si te despistas. La idea de Álex Muñoz no pasa por renovar ahora mismo, aunque está rindiendo a nivel top. Los capitanes representan mucho para el club y se les ha renovado varias veces, pero el equipo es lo que nos ocupa ahora mismo. Hay situaciones de jugadores que terminan contrato pero los tiempos no siempre los marco yo, los marcan los jugadores y habrá que esperar”.

Cordero informó de que en los acuerdos de cesión de Andrés Martín y Mario González se incorporó una opción de compra obligatoria en caso de ascenso. “He estrujado al máximo el tope para estos capítulos de entradas y salidas. Hemos actuado como gestores económicos con el visto bueno del club. No se podía hacer más por el control financiero para no excedernos. Las opciones de compra de Andrés Martín y Mario González son confidenciales, pero estamos satisfechos con las cantidades que habría que abonar si ascendemos. Además los pagos estarían diferidos en varias temporadas”.

Por último se refirió a la situación de Shaq Moore, que seguirá de blanquiazul. “Ha habido en los últimos 10 días y hasta anoche una oferta suculenta por el jugador, pero el aspecto deportivo estaba por encima y no escuchamos ninguna oferta. Me reuní con el jugador para dar la cara, se lo merece. Lo ha entendido y aceptado, va a pelear por un puesto”.