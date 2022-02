“PP y CC no buscan favorecer al tren del Sur, sino generar división y crispación”

Enrique Arriaga (Cs), Vicepresidente del Cabildo y consejero de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura. Sergio Méndez

Enrique Arriaga (Ciudadanos), vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura, insiste en la búsqueda del “consenso” en proyectos para la Isla como el del tren del Sur, por lo que no entiende que, tras retirar la moción que presentó en el último Pleno para su inclusión en la red ferroviaria de interés general en pro de ese consenso, CC y PP hayan anunciado su intención de presentar en la próxima sesión sendas mociones en la misma línea “sin ni siquiera habernos sentado”. Por lo que el consejero insular considera que “PP y CC no buscan favorecer al tren, sino generar división y crispación”. En esta entrevista con DIARIO DE AVISOS, resalta la importancia de los carriles bus, que empiezan a ponerse en marcha (para pasar de tres kilómetros actuales a 53 en la Isla), y que harán más atractivo el transporte público, porque será mucho más rápido que el coche. Asimismo, como coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs), Arriaga anuncia también su “intención” de volver a repetir como candidato del partido al Cabildo.

-Como coordinador autonómico de Cs, ¿cómo valora la situación actual del partido en Canarias y su futuro próximo?

“Las elecciones de Castilla y León han significado la pérdida de once procuradores, pero en Canarias seguimos exactamente igual y seguimos trabajando en conseguir ilusionar a la población para que crea en este proyecto de centro liberal reformista. También hay que hacer un poco de autocrítica para ver por qué hemos tenido esos malos resultados en Castilla y León, pero, independientemente de eso, hay que seguir trabajando por ilusionar a los votantes, porque no es que haya habido trasvase de votos entre Cs y el resto de partidos, al final el voto del centro es un voto que si se desilusiona va a la abstención y ha habido mucha abstención en Castilla y León. Y por eso tenemos que trabajar para trasladar el mensaje y conseguir ilusionar a ese votante de centro moderado”.

-¿Cómo encara el partido las elecciones de 2023?. ¿Cuáles serán sus líneas rojas?

“Las líneas rojas son las que siempre han estado, nosotros no pactamos con los extremos y siempre estamos abiertos a pactar políticas, que es lo importante. Cualquier partido que pacte con nosotros las políticas en las que creemos, que son de centro, reformistas, no tenemos ningún problema en llegar a acuerdos, exceptuando los extremos, para conseguir que Canarias vaya progresando y se vaya poniendo en marcha”.

-¿Volverá a repetir como candidato de Cs al Cabildo?

“Sí, esa es mi intención, sobre todo porque me gustaría acabar los proyectos que hemos iniciado en esta legislatura y muchas de las líneas de trabajo que hemos iniciado, pero estaré a lo que me pida el partido”.

-Hablando del Cabildo, como vicepresidente, ¿en qué estado se encuentra el pacto insular? Sobre todo, en cuanto a los últimos acontecimientos relacionados con el debate del tren del Sur…

“El equipo de Gobierno no tiene ningún problema, trabajamos de forma coordinada. No hay ninguna tensión entre los dos socios de Gobierno. Está siendo una legislatura bastante complicada por todos los problemas que nos hemos encontrado, como la pandemia y todo tipo de situaciones que han sucedido, pero también extraña desde el punto de vista de la oposición, que su única misión no ha sido trabajar por la Isla sino un desgaste y ataque y derribo continuo contra el grupo de Gobierno, incluso yendo en contra de sus principios. El equipo de Gobierno está trabajando bien, con mucha intensidad, estamos en el área de Carreteras y Movilidad trabajando muchísimo para conseguir poco a poco que se vayan solventando los problemas de infraestructuras y atascos que tenemos en la Isla. Sabíamos de entrada que no es un trabajo que sea de dos días sino de años, pero lo más importante es que todos los proyectos están en marcha, en diferentes etapas y fases del proceso, y que ahora es cuestión de tiempo”.

-¿Y cuál es su posición ahora mismo sobre el tren del Sur?

“Nada más entrar en el grupo de Gobierno, como consejero de Movilidad tenía que poner sobre la mesa todas las opciones posibles de cara a solventar los problemas de movilidad. Por ejemplo, la ampliación del tranvía a Los Rodeos lo saqué yo prácticamente nada más empezar la legislatura, en 2020 pusimos también sobre la mesa el tren del Sur, porque es mi obligación. Otra cosa es lo que está pasando últimamente, sacándose un debate con el que quizás se está exagerando demasiado, a raíz de una moción que presentamos como simplemente un trámite administrativo, y en este momento se está sacando un debate quizás demasiado forzado, porque se está hablando de tren sí o no y dando a entender que esto es un tema para ya y el tren, por mucho que estuviésemos todos favor y estuviesen los trámites, antes de 3-4 años no estarían empezándose las obras. Nosotros presentamos una moción simplemente para incluir los ferrocarriles de Gran Canaria y Tenerife en la red ferroviaria de interés general, un trámite administrativo que en Gran Canaria salió por unanimidad y en Tenerife no, y yo retiré la moción precisamente para intentar buscar consenso. Y sin ni siquiera habernos sentado, CC y PP vuelven a presentar la misma moción, no buscando el consenso sino el enfrentamiento, así que queda perfectamente claro que las mociones que van a presentar el PP y CC no buscan favorecer el tren, sino, al contrario, generar división y crispación. Por lo que han comentado, parece que las mociones van a ser prácticamente la misma que presentamos nosotros, lo que no tiene ningún sentido, porque si yo la he retirado para intentar sentarme con los diferentes grupos políticos y buscar el consenso, presentarlas en el siguiente Pleno sin ni siquiera haberse sentado con nosotros, no tiene sentido. No puede salir una infraestructura tan importante para Tenerife fruto de las discusiones entre partidos. De hecho, para evitar todo este debate hemos presentado en el Congreso, con nuestro grupo parlamentario, esta misma moción para tratarse en la Comisión de Transportes, que es donde realmente se puede decidir esto”.

-A este respecto, ¿por qué decidieron registrar esta PNL en el Congreso para el impulso de una red ferroviaria en Gran Canaria y Tenerife?

“Simplemente se trataría de iniciar los trámites para incluir los trenes en un registro, eso no significa absolutamente nada, es que estén en ese registro para poder optar a la financiación, pero todavía queda mucho camino… Curiosamente, en ningún momento, ni PP ni CC, que estuvo gobernando hasta 2019, se preocuparon de este trámite, y ahora parece ser que le han entrado las prisas simplemente por buscar confrontación. El debate ahora mismo en Tenerife es estéril, porque ahí no es donde se decide realmente, sino en el Congreso y por eso, para ser útil y poder adelantar este trámite administrativo, nosotros hemos presentado en Madrid esta misma moción, para que allí sea donde se debata”.

-En cuanto a la ampliación del tranvía al aeropuerto, ¿se ha iniciado la consulta que parece que se iba a retomar?

“Esa consulta está pendiente de reactivarse, se ha estado trabajando con el diseño de la metodología y veremos cuándo puede llegar. No es un trabajo sencillo, sino que tiene que hacerse con mucha meticulosidad, para lo que hay contratadas dos empresas, y en cuanto esté preparado todo el material y la metodología, se pondrá en marcha. Curiosamente, CC ha dicho que no a la ampliación del tranvía a Los Rodeos. No debemos hacer política con aspectos que son suficientemente importantes como para estar jugando a enfrentamientos estériles. El tranvía, el tren del Sur, así como los carriles BUS-VAO y las infraestructuras, son todos necesarios para solventar el problema tan grave que tenemos en la Isla, donde llevamos más de 20 años con un colapso en las vías y no se ha hecho nada”.

-¿Qué proyectos destacaría para este 2022 en las áreas de Movilidad y Carreteras?

“Lo más destacable es ir rematando infraestructuras que son relevantes, como el soterramiento de la TF-24, la carretera de la Esperanza, que está muy avanzado y probablemente esté terminado en verano; la pasarela del Padre Anchieta, que estaría finalizada prácticamente al acabar este año; e importantísimo, empezamos ya con las obra de los carriles bus. Ya esta semana se adjudicó el primer tramo entre Las Chumberas y La Laguna, y seguimos con los demás proyectos, y eso sí que va a ser un factor que va a contribuir muchísimo a que el transporte público sea mucho más atractivo porque será mucho más rápido que el coche. Hemos puesto Tenerife en marcha, y ahora solo es cuestión de tiempo que entren en funcionamiento todos esos proyectos que hemos puesto en marcha”.

-¿Y cómo van las conversaciones con el Gobierno para la financiación del tercer carril entre Guamasa y Los Rodeos?

“Hemos tenido alguna reunión abordando esto, si el convenio que se había firmado en su momento seguía en vigor o no. Un convenio que no tenía ninguna modificación, que se había firmado por 6.180.000 euros cuando el proyecto cada vez que se iba modificando iba subiendo de precio, hasta llegar casi los 55 millones. Estamos viendo con ellos quién lo ejecuta, y luego ver qué tramos, porque ese tramo viene de antes de tomar la decisión de construir la circunvalación de La Laguna, y eso significa que el enlace de Guamasa no se haría porque estaría condicionado a la circunvalación. Y no solo la financiación es importante, sino también es que se había anunciado a bombo y plantillo un proyecto que carecía de estudios de impacto ambiental, y eso es algo muy grave, y ya lo hemos encargado y ahora mismo está en la Consejería de Transición Ecológica”.

-¿Y cuáles son los proyectos más importantes en el área de Innovación?

“Innovación es una de las áreas más importantes que tenemos, porque hemos puesto ya en marcha el plan director de Innovación, para buscar un sector económico complementario al turismo. Acabamos de estar en el foro Transfiere en Málaga, tomando contacto con muchísimas empresas y también trabajando con la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Y por el buen trabajo que estamos haciendo en Tenerife, hemos sido elegidos como organizadores de la próxima conferencia internacional”.