Victoria González: “Es importante que la CEOE se actualice y se adapte a los cambios de la sociedad”

Victoria González, candidata a presidir CEOE-Tenerife

Es directora financiera del Grupo Chafiras, una empresa canaria y familiar en la que lleva muchos años trabajando a pesar de su juventud. Esta semana sorprendió anunciando que presentará su candidatura para presidir la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) en las elecciones que se celebrarán el próximo 6 de abril, tras el fin del mandado de José Carlos Francisco. González se enfrentará en esa Junta Directiva a Pedro Alfonso, actual secretario general de la patronal, quien recientemente también ha anunciado su intención de presidir la organización. Asegura que su intención es ofrecer “aire nuevo” y “modernidad” a la institución adaptándola a las demandas y exigencias de “una sociedad del siglo XXI”. De sí misma dice que es muy trabajadora y que siempre busca el diálogo y el consenso.

-¿Qué es lo que la ha movido a presentar su candidatura para liderar la CEOE de Tenerife?

“Pues mire, una de las cosas que me ha movido es que llevo tiempo escuchando que esta generación tiene que dar el paso; que tiene que haber un cambio, y yo estoy en esa filosofía. Creo que hay que dar paso. Creo que había que dar el paso y promover y facilitar ese cambio. Muchas veces nos quejamos de que seguimos igual, pero no hacemos nada, por eso he dado un paso al frente. Estoy además en el Consejo Social de la Universidad de La Laguna y soy tesorera y presidenta de la Comisión de Comercio en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Lo que le quiero decir es que llevo muchos años involucrada en el mundo empresarial. He vivido dos crisis. Sé cuales son los problemas diarios de una empresa. Me enfrento a ellos diariamente. Sé lo que piden y necesitan los empresarios y los trabajadores también y sé que ambos debemos caminar unidos. Conozco muy bien este mundo, por eso creo que ya es hora de que haya un cambio y, en este sentido, es importante que la CEOE se actualice y vaya de la mano de la sociedad actual. Al mismo ritmo que los cambios sociales que se están produciendo. Esto es básicamente lo que me ha movido”.

-¿Cree que tendrá los apoyos para conseguir su objetivo?

“Estoy preparando mi candidatura y tengo que presentar los avales para las elecciones que se celebrarán el próximo 6 de abril. En la votación, ya se verán los apoyos”.

-¿Hay algún proyecto inmediato que tenga en mente realizar si finalmente resulta elegida presidenta de la patronal?

“Bueno, está claro que no voy a llegar a la organización como un elefante en una cacharrería. Si finalmente consigo los apoyos necesarios y resulto elegida veré qué es lo que funciona y lo que no. Ya sé que hay algunas cosas que no están funcionando y habrá que cambiar, pero otras están funcionando bien y por tanto seguirán igual, pero desde mi experiencia como empresaria ya le digo que no será de un día para otro. Lo que sí tengo claro es que pienso remangarme y trabajar para que la patronal esté a la altura de los cambios que se vienen produciendo en la sociedad actual”.

-¿Cree que no está a la altura?

“No, sinceramente creo que no lo está. Podía ser mucho más activa de lo que es e implicarse más en los problemas actuales y utilizar más los medios de hoy”.

-¿El hecho de ser mujer le puede ayudar o perjudicar? Sería la primera mujer que presida la patronal.

“Pues espero que no me perjudique, pero tampoco me beneficie. No obstante, creo que a los empresarios que les mueve el cambio y me están apoyando, que son muchos, sí ven que parte de ese cambio es precisamente que una mujer presida la CEOE tinerfeña. De todas formas, por el sector en el que estoy, el de la construcción, estoy muy acostumbrada a estar en un mundo muy masculinizado. Además somos 6 hermanos y 4 de ellos varones”.

-¿Ha estado en la empresa familiar desde siempre?

“Llegué a la empresa familiar después de pasar mucho tiempo formándome y tras trabajar varios años en el sector de la auditoría. Pero la verdad es que mi mayor aprendizaje en la gestión fue durante los años de la crisis de 2008 que ya estaba en el Grupo. Lo pasamos muy mal, pero lo superamos, y eso nos curte mucho. Ahora acabamos de pasar otra crisis con la pandemia y con estas situaciones se aprende mucho”.

-¿Qué opina su familia del paso que ha dado?

“Pues sinceramente no lo hubiera dado sin su apoyo. Me animaron mucho porque, además, me conocen y saben lo constante que soy e implicada. Me gusta dialogar, siempre busco el consenso y la cohesión”.