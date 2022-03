Alexei Krylov, el ruso afincado en Tenerife que asesora jurídicamente a 2.000 ucranianos en la Isla

Llegó en 2016 para hacerse cargo, durante tres años, de la gerencia UniConf (United Confectionary), la primera fábrica de chocolate rusa instalada en Canarias, en concreto, en la Dársena Pesquera de Santa Cruz de Tenerife. Hoy, Alexei Krylov (45 años) permanece en Tenerife, isla de la que pronto se enamoró. De nacionalidad rusa, es uno de los principales impulsores de la asociación Oberig -nombre de un amuleto tradicional ucraniano-, que defiende los intereses de los casi 2.000 ucranianos que residen en la Isla y que mañana, al mediodía, se manifestarán en la plaza de España y la Subdelegación del Gobierno para exigir “que pare la invasión rusa de Ucrania”.

Alexei conoce en sus propias carnes lo que significa la diáspora de la guerra. Su abuela, natural de Basauri, en el País Vasco, fue una de las niñas que huyeron de la Guerra Civil española, una de las niñas de Moscú. Casi el mismo camino que desde hace una semana han recorrido miles de niños ucranianos hacia países de la Unión Europea, mientras sus padres se quedan resistiendo la invasión ordenada por Vladímir Putin.

Krylov, pese a que tiene a sus padres y hermanos en una localidad cercana a Moscú, no teme por represalias, porque “mis padres ya son muy mayores y están enfermos para salir a manifestarse, y a mí no creo que me sigan por Internet”, comentó.

Además, reconoció que “este atropello de Putin no tiene razón de ser y la única solución que veo para que todo termine es llevarlo a un tribunal de Justicia. Putin lleva 15 años engañando a la población, con represalias a todos los opositores en las elecciones y en la calle, y controlando todos los medios de comunicación. El 70% de la población rusa no tiene acceso a información libre. Y aquel que la ha podido lograr y se manifiesta contra esta guerra, termina en la cárcel, como ya han detenido a 8.000 personas, incluido una anciana por llevar un cartel pidiendo la paz”. “Lo penoso es que no hay nadie que conduzca a la oposición, pese a que la enorme mayoría está en contra de esta invasión a un pueblo hermano. Me temo que Rusia va a vivir el periodo más difícil de su historia”, sentencia.

De igual manera, Alexei Krylov, con pasaporte ruso, señala que “todos los rusoparlantes en Tenerife están en contra de la invasión decretada por Putin, por eso no solo defiendo y ayudo, con asesoramiento jurídico, a los ucranianos de Tenerife, e incluso a algunos les doy cobijo en mi casa o a través de Cruz Roja, sino que también trato de movilizar a los rusos para que, en lo que podamos desde aquí, luchemos por que esta guerra acabe cuando antes. Casi todos están en el Sur y a mí me consideran como el representante en Santa Cruz”, remarca.

Asimismo, desvela que “me están llamando familias de ucranianos que han pasado ya la frontera de Polonia o Eslovaquia con la idea de venir a Tenerife”.

Hay que recordar que en Tenerife no hay consulado de Ucrania y que todo el papeleo se hace a través de la cónsul de Málaga, mientras que el consulado de Rusia en Canarias se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria, pese a que es en Tenerife donde reside la mayoría de rusos.