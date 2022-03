CC exige financiación europea y estatal para el tren del sur

Carlos Alonso

El portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, reclama financiación europea y estatal para el tren del sur “porque estamos ante una oportunidad única” para recibir fondos para la recuperación de la Unión Europea (UE) destinados a la movilidad sostenible.

Alonso señala que “Tenerife no se puede quedar atrás en materia de movilidad. El Cabildo de Gran Canaria aprobó ayer por unanimidad solicitar fondos europeos para la construcción de su tren y en la moción señalan que no pueden esperar a decisiones de otros territorios insulares. Desde Coalición Canaria no podemos permitir que Tenerife se quede atrás en el transporte guiado”.

“Allí todos los partidos están de acuerdo, incluido el PSOE y Podemos, pero en Tenerife se oponen. Es igual de sostenible el tren que se construirá en Gran Canaria que el que queremos que se construya aquí. No hay ninguna razón objetiva ni técnica para que se opongan al tren y el único motivo ha sido la amenaza de Si Podemos Canarias de romper el pacto que tiene con Pedro Martín”, explica el portavoz de CC-PNC.

El político nacionalista explica que “en el Pleno del mes pasado se aprobó nuestra moción, con el apoyo del PP y la abstención de Ciudadanos, para incluir el tren del sur en la Red Ferroviaria de Interés General. El PSOE y Si Podemos Canarias votaron en contra, pero son minoría en este asunto y tienen que respetar lo que aprueba la mayoría”.

“Hay consenso en todas las Administraciones Públicas, desde el Cabildo de Gran Canaria, al Parlamento de Canarias y el Congreso de los Diputados para apoyar los trenes de Tenerife y Gran Canaria. Los únicos que se oponen al proyecto del tren del sur son el PSOE de Tenerife y Si Podemos Canarias.

Alonso recalca que “estamos ante una oportunidad histórica para recibir financiación de España y Europa para desarrollar los trenes, que junto a otras actuaciones como los carriles BUS-VAO y la mejora de las carreteras, son indispensables para mejorar la movilidad en Tenerife”.