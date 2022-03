‘Curva de la Muerte’ en la TF-5

Todo apunta a que la tragedia acaecida este fin de semana en la TF-5 (popularmente conocida como ‘Autopista del Norte) a la altura del término municipal de La Guancha se puede convertir en la gota que haya colmado la paciencia de los vecinos del lugar y usuarios de tan transitada vía, dado que en este mismo tramo se vienen sucediendo en los últimos años este tipo de accidentes de tráfico que en no pocos casos también acarrearon la pérdida de vidas.

Al menos, así se desprende de iniciativas detectadas en redes sociales para denunciar tan funesta reiteración y reclamar a las autoridades que se adopten medidas al respecto. No es la primera vez que la presión ciudadana logra que se termine con estos puntos negros en las vías de la Isla, como demuestran las soluciones dadas en otros casos como el de la Vía de Ronda o la llamada ‘Curva de El Sauzal’ (también en la TF-5), donde una drástica reducción de la velocidad permitida ha disminuido notablemente la siniestralidad en los mismos.

Respecto a las iniciativas vecinales apuntadas, sirva como ejemplo un tuit subido por @Rauldems en el que se exige que “actúen de una vez en la TF-5” y se recuerda que no es la primera vez que la dichosa curva de La Guancha acaba resultando funesta para los que por allí circulan.

Terrible

No en balde, lo sucedido minutos antes de las nueve del pasado sábado fue terrible, a tal punto que dos hombres fallecieron, mientras que otro más, de 29 años, y una mujer de 50 sufrieron respectivamente heridas de gravedad, además de que dos varones más acabaron con lesiones de carácter moderado tras la colisión de dos turismos y una motocicleta en este conflictivo tramo.

A la espera de un análisis más pormenorizado, en primera instancia se detectan posibles causas a tanto siniestro en el mismo como pueden ser una velocidad excesiva y el hecho de que el firme suele estar mojado cuando tienen lugar allí los accidentes, lo que anima a pedir especial prudencia a los conductores en los días de lluvia.