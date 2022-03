David el agricultor regala calabacines: “Entras, coges la bolsa y te vas”

David el agricultor regala calabacines en su frutería. Twitter

David el agricultor ha vuelto a sorprender a sus seguidores en las redes sociales con su última acción: regalar calabacines. En un vídeo, para el pide la máxima difusión, el popular agricultor de Tenerife insiste en que “aunque no me hayas venido a comprar nunca o me hayas criticado, esto es gratis; tú entras, coges la bolsa y te vas”.

Calabacines gratis

El agricultor explica que “hay gente que lo está pasando mal y con esto escapan esta noche, con una sopita o una crema de calabacín”. Así, los interesados pueden acudir a la frutería, que está situada en el Camino el Cascajo, 95, en el término municipal de La Orotava.

El polifacético trabajador del norte de Tenerife irrumpió en Facebook hace varios años con un sinfín de vídeos que le han aupado a la fama en prácticamente todo el Archipiélago.

Muchos usuarios en la red social le han criticado porque entienden que David se ha limitado a seguir un guion establecido con una finalidad clara: publicitar su frutería. Sin embargo, se ha ganado la simpatía de más de 70.000 personas por su forma de ser, de hablar y, en definitiva, de conectar con su público.