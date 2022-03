Emotiva despedida del Pleno a “un caballero de la política” orotavense

“Ya decía mi madre que no me metiera en política, quizás para evitar días como éstos”, declaró el hasta ayer concejal del grupo Socialista en el Ayuntamiento de La Orotava, Manuel González, tras renunciar a su acta después de 24 años. Le costó empezar a hablar, confesó que era difícil, y recién pudo hacerlo motivado por el aplauso de sus compañeros de Corporación y un ‘vamos Manolo’.

Los portavoces de los distintos grupos, Narciso Pérez (CC), Patricia Fernández (PP), y Aida Salazar (Asamblea por La Orotava) destacaron su buen hacer, su dedicación al municipio, su talante constructivo, siempre buscando el consenso, sin caer en la crispación absurda e innecesaria, y priorizando el interés de los ciudadanos, independientemente de quien gobierne. Fue su compañera de grupo María Jesús Alonso quien lo definió como “un caballero de la política”, palabras que minutos después refrendó el alcalde, Francisco Linares.

El regidor municipal recordó que a González no solo lo unía el municipalista sino la vida orgánica dado los cargos que ambos desempeñaron dentro de sus partidos políticos. Se refirió a él como “un hombre íntegro y un servidor público. Su historial y su forma de interpretar la vida pública siempre fue coherente, respetuosa, jamás lo he visto faltándole el respeto a nadie, con buenas formas y educación”. No faltó el abrazo entre ambos y acto seguido, Linares le entregó un pequeño obsequio en nombre de toda la Corporación, una réplica del Ayuntamiento en miniatura.

Motivado por la acumulación de “un montón de sentimientos, momentos y recuerdos”, el exconcejal expresó su agradecimiento a los vecinos, colectivos, asociaciones, medios de comunicación, al personal municipal y a sus compañeros.

Le dedicó especialmente unas palabras a Linares, a quien le reconoció el haber facilitado los espacios para poder hablar, llegar a acuerdos, trabajar en el pleno y “bajar la temperatura cuando hacía falta” pese a tener la mayoría absoluta. “Creo que he ganado un amigo, así es como lo considero a usted”, le dijo.

En la sesión celebrada ayer, CC, PP y PSOE aprobaron una modificación presupuestaria por 2,4 millones de euros -Asamblea por La Orotava se abstuvo- destinada a hacer frente a determinados acontecimientos de las últimas semanas, como el fin de las restricciones en Canarias que afecta a las fiestas y eventos populares.

El concejal de Hacienda, Felipe David Benítez, detalló los importes destinados a los principales apartados o bloques, como el área de Fiestas, dado que en el presupuesto de este año no se había contemplado su celebración con total normalidad. Así, se van a destinar 220.000 euros para poder organizar todos los actos de las fiestas mayores de La Orotava en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza.

Otro es el destinado al incremento del coste energético al que el Ayuntamiento tendrá que hacer frente. Hasta el momento lo hizo la empresa concesionaria del mantenimiento del alumbrado público y se estudia la fórmula jurídica para compensar este aumento con 600.000 euros.

Coincidiendo con la suspensión de las reglas fiscales y al no tener deudas y sí remanente de tesorería, el Gobierno municipal se planteó destinar otros 500.000 euros para hacer frente a las expropiaciones.

“También el Complejo Deportivo El Mayorazgo sigue sufriendo los efectos generados por la COVID-19”, sostuvo el responsable de Hacienda, y ello se ha manifestado en una reducción cercana al 50% del número de usuarios y abonados, pasando de los 3.000 mensuales a 1.000. Por lo tanto, para cubrir este déficit y evitar que la instalación cierre sus puertas, el Consistorio dedica 275.000 euros a mantener un servicio “que aporta calidad de vida al municipio”.

Por último, otorgará 500.000 euros al área social gracias a diferentes subvenciones que el Ayuntamiento ha recibido de otras administraciones, dado que la principal prioridad “sigue siendo la de atender a las familias que peor lo están pasando por la situación económica derivada de la pandemia”.