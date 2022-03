Le roban hasta 3 veces en una finca de aguacates en Güímar: piensa irse

La italiana ha sufrido robos en su finca de aguacates en Güímar

Un matrimonio italiano, que hace dos años compró una finca de aguacates en Güímar, está muy cerca de tirar la toalla y abandonar el municipio, al ser objeto de tres robos de casi una tonelada de esta fruta en menos de un año -el último, este mes- y por las trabas que les pone el Ayuntamiento para obtener una licencia que le prometieron en febrero de 2021 y que cada vez que preguntan por ella, “nos piden más documentación, hasta qué tipo de árboles plantamos”, comenta Angela Cavagna, la propietaria de la finca ‘El Conde de Güímar’.



Angela llegó a Tenerife hace 10 años. A finales de 2020 decide comprar en Los Zarzales, cerca del barrio de San Juan, en Güímar, varias parcelas agrícolas para formalizar una finca de aguacates en Güímar de más de mil metros cuadrados, además de adquirir diez acciones de agua, invirtiendo casi 300.000 euros, con nuevas plantaciones (300 aguacateros), vallas Hércules y levantamiento de muros, para los que habían pedido licencia, que al día de hoy continúan sin conseguir.



Insiste la propietaria que “registramos la finca ante notario, catastro, registro y con informe de un ingeniero agrónomo realizamos las plantaciones, junto a aguacateros con 60 o 70 años”. Añade que “en enero de 2021 nos dijeron que la licencia tardaría 15 días, pero después de levantar muros caídos y vallar la finca, en mayo vino la Policía a pararnos la obra, hasta hoy, que ninguno de los alcaldes ha querido contestar, mientras que el técnico de Urbanismo, cada vez que le entregamos documentación nos pide otra. Ya no sabemos qué hacer”, lamentando que “Airam Puerta diga que no recuerda el expediente”, mientras que el actual alcalde, Gustavo Pérez, afirma que “ese asunto lo lleva Urbanismo”.



Además no entienden que tras el primer robo, en octubre de 2021, en que “cogimos in fraganti a los dos ladrones”, la Guardia Civil no haya hecho nada. “No tenemos pruebas, pero casi seguro que los que volvieron a robar por segunda y por tercera vez, son los mismos”, apuntando que “además se llevaron 100 metros de valla Hércules, un motor de arar y maquinaria. Ya estamos hartos de Güímar”, sentenció Cavagna.

De ser actriz y portada de Playboy a tener una finca de aguacates en Güímar

Poco después de una exitosa carrera como actriz y bailarina en televisiones de Italia y España, incluso con portadas en Playboy, la mediática Angela Cavagna (Génova, 1966) se retiró de la “farándula” en la isla de Tenerife, residiendo en Granadilla desde hace unos diez años. En 2015 se casó en Adeje con el empresario, también italiano, Paolo Solimano, con quien hace dos años comenzó a montar una finca en Güímar que no deja de darles quebradero de cabeza.