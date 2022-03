Guamasa y Tegueste buscan el primer título del curso, la Liga CaixaBank tinerfeña

Los puntales de Guamasa y Tegueste vuelven a verse las caras en una nueva final. | DA

Todos los caminos de la lucha en Tenerife llevan hoy al terrero Mencey Tegueste donde, a partir de las 21.00 horas, comenzará la gran final de la Liga CaixaBank de Primera Categoría entre los equipos del Guamasa y el Tegueste. Se espera una magnífica entrada en el recinto teguestero con un aforo para mil aficionados para ver en acción las plantillas lideradas por Ayoze Reyes y Mahamadou Cámara.

Las espadas están en todo lo alto para ver en acción a dos de los mejores equipos de Tenerife, y que acaparan en los últimos años las finales de los títulos en disputa. Los guamaseros llegan a la gran final con un rendimiento al alza, y se presentan con sus puntales Ayoze Reyes y Aday Barbuzano, y los destacados Sergio Hernández, Jonay Reyes, Jairo de la Paz, Juan Pedro León o Francis Vega, entre otros.

Mientras al cuadro teguestero se le acumulan las incógnitas en forma de lesión en las últimas semanas. A la baja de Agustín Matoso, las molestias de Rubén Galván y Amadeo Lorenzo obligaron a darles descanso la semana pasada en Los Campitos, luchada en la que tuvo el infortunio de la lesión de Cámara a falta de 8 segundos.

El deportista de Mali saldrá con la ropa de brega con la intención de ayudar a su equipo. Le acompañarán los destacados Rubén Galván, Argeo García, Amadeo Lorenzo, Hakim Garcia, Sandro Ramos y Jorge Hernández, que deberán dar el máximo junto a los luchadores de cola.

El mandador teguestero, Ignacio Ramos, afirmó que “afrontamos otra final con muchísima satisfacción, a pesar de los contratiempos de las lesiones de las últimas semanas. Tenemos a nuestro puntal Cámara lesionado y se podrá la ropa para intentar ayudar al equipo. Con una rotura muscular de unos tres centímetros entre el pecho y el bíceps del brazo derecho, su intención es participar e intentar quitar a algún rival. Desde el lunes ya tenía claro que no quería dejar a sus compañeros solos”, afirmó.

Aunque la moral del grupo “no es la misma ahora” que teniendo a Cámara bien, el mandador señaló que los compañeros “están tranquilos y confiados en que harán un buen papel y le pondrán las cosas muy difíciles al Guamasa”.

Por su parte, el puntal guamasero Ayoze Reyes no quiere ninguna confianza. “El Tegueste será igual de difícil que siempre. Cámara ha estado a un grandísimo nivel y no sabemos si el alcance de la lesión le mermará en su rendimiento, pero incluso ahora me dan más respeto, se quitarán toda la presión y lucharán más desahogados”, destacó.

Llegar a una nueva final supone “una gran satisfacción y el fruto a un trabajo bien hecho”. “El equipo está en un momento bonito y esperamos que esta vez, a la tercera, consigamos el título de liga”, remachó.

Cadetes y juveniles, el domingo

El domingo, a partir de las 17.00 horas, se celebrarán las finales de la Liga CaixaBank de Primera en las categorías Cadete y Juvenil en el terrero de Arafo. Comenzarán los equipos cadete del Tegueste y el Campitos y, a continuación, bregarán el Tegueste y el Chimbesque por el título juvenil.