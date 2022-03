Jorge Alayón: “No sé a qué espera el PSOE para elegir a Mena candidato en Arona”

Jorge Alayón, de Juventudes Socialistas de Arona. N.Hernández

“No barajo la posibilidad de que José Julián Mena no sea el candidato del PSOE. Él es socialista y lo ha demostrado fuera y dentro del Gobierno de Arona, desde que estaba en el vientre de su madre. Es algo que trae de cuna. No entiendo a qué está esperando el partido para nombrarle candidato”, señala Jorge Alayón, vicesecretario general de Juventudes Socialistas de Arona, vicepresidente de la regional y miembro del comité nacional de esa organización juvenil del PSOE.

Además, añade que “tiene que ser Mena el candidato. Es un clamor en la calle, la gente le quiere. Hay partidos que desearían tenerle en sus filas. Es la opción idónea para que el proyecto socialista se mantenga cuatro años, por no decirte veinte años más”.

Insiste en que “Mena tiene el respaldo de la mayoría de socialistas de Arona y de la mayoría de la ciudadanía”, recordando incluso que “en los estatutos del partido se recoge que los alcaldes de ciudades con más de 50.000 habitantes serán los candidatos si así lo desean”.

Sobre qué pasaría con el sector crítico que está en contra de Mena -seis concejales y el expulsado del partido, Luis García-, dejó caer que “hay rumores de que podrían presentarse por un nuevo partido, que están trabajando en ello.

Pero no me interesa lo que van a hacer ellos”. Para que llegue la paz al PSOE aronero, indicó que “lo único que pedimos desde Juventudes Socialistas es que se celebre una asamblea y seamos nosotros los que libremente votemos a quien debe dirigir el partido en Arona. Que se presenten todas las candidaturas que quieran y que sea esa asamblea la que elija al secretario general de Arona para dirigir el partido cuatro años, porque hay que ir preparando desde ya las elecciones municipales”.

Sobre la falta de representación de Arona en la nueva ejecutiva insular, que presidirá Pedro Martín con el 97% de apoyo, señala que, “al tener una gestora en el municipio, no teníamos derecho a delegados. Mena y yo, por ejemplo, fuimos al congreso como militantes. Creo que Pedro Martín ha tenido errores y aciertos, pero en el congreso se vio unidad”.

Sobre su salida de Juventudes Socialistas tras una crisis en el seno de la organización hace un año, que también obligó a la creación de una gestora, señala que “a mí me expulsaron de las Juventudes Socialistas y simplemente me volví a afiliar. Ahora estoy con más fuerza que antes. Las Juventudes están mayormente unida, aunque hay un sector minoritario que apoya a la parte crítica de Mena, pero no se les ve y les da igual ocho que ochenta”.