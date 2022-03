Las siete vidas de Mena y la ‘maldición’ de sus adversarios

Estaba contra las cuerdas, a punto de caer hace menos de un año. En su partido, el PSOE, movieron cielo y tierra para expulsarlo, y en el Ayuntamiento de Arona, la mitad de su gobierno y el resto de grupos municipales afilaban los cuchillos para defenestrarlo de la Alcaldía vía moción de censura. Lo tenía todo en contra, prácticamente perdido y nadie daba un duro por él al frente del municipio de mayor población del sur de Tenerife.

Pero José Julián Mena (43 años) no solo ha sobrevivido al asedio, activado a raíz de la destitución de Luis García como edil de Urbanismo en junio de 2020, sino que contempla ahora cómo los planetas comienzan a alinearse a su favor. Su renacimiento político coincide con una especie de maldición que se extiende entre todos sus adversarios políticos.

Después de parapetarse en la Justicia frente a la ofensiva lanzada por su propia formación política por tierra (dirección insular), mar (regional) y aire (federal), Mena ganó la batalla en los tribunales (primero con medidas cautelares y luego estimando la jueza íntegramente su demanda), evitando su expulsión y desactivando así la moción de censura que pretendía dinamitar su mandato después de lograr en 2019 una mayoría absoluta que apenas duró un año, al partirse en dos mitades el grupo de gobierno, dividido entre los concejales partidarios del alcalde y los ediles favorables a Luis García.

Coalición Canaria

Uno de sus principales adversarios políticos, CC, que gobernó el municipio con mayoría absoluta hasta 2015, atraviesa un momento delicado. En los últimos dos meses han dimitido dos de los cuatro concejales con los que cuenta el grupo municipal. Dácil García y Eduardo Santos presentaron su renuncia al acta de concejal en el registro de entrada del Ayuntamiento el 28 de enero y 25 de febrero, respectivamente. Este último después de no votar en el mismo sentido que el de la portavoz suplente, Yaiza Arteaga, en el último Pleno.

Sus bajas se unen a la del cabeza de lista y actual secretario general en Arona, Antonio García Marichal, que abandonó el Ayuntamiento después de las elecciones. CC encara la cita electoral de 2023 en plena reestructuración en una plaza política decisiva que, además, puede resultar clave para el Cabildo.

En el Partido Popular se da por hecho que Águeda Fumero, candidata a la Alcaldía en varias convocatorias electorales, no liderará esta vez la plancha. Toca mover banquillo y en esas ha estado Emilio Navarro, nuevo presidente del PP tinerfeño, partidario de un relevo. La decisión está tomada, aunque la persona designada afrontará el reto a sabiendas de que el tiempo se le echa encima. La situación nacional del partido tampoco ayuda, tras el terremoto que ha sacudido Génova y que ha propiciado un congreso extraordinario en abril para elegir la nueva dirección.

En caída libre Ciudadanos en todo el país –en Arona obtuvo un acta hace tres años-, con Sí Podemos Arona, que ha dado muestras de divisiones entre su única edil y la dirección del partido, y CxA (dos ediles) con una marca más debilitada que en las dos últimas convocatorias electorales, falta por saber el futuro de los ediles socialistas críticos con Mena, algunos de los cuales siguen en el gobierno.

Partido Socialista

Con este panorama, y las encuestas sobre la mesa, sectores de la dirección regional e insular del PSOE se muestran partidarios de reconstruir puentes y rescatar al soldado Mena en 2023.

Pero la operación no termina de plasmarse ante las reticencias de un sector “con poder” en el partido, aseguran las fuentes consultadas por este periódico. Sea como fuere, el alcalde de Arona afronta un horizonte electoral que no imaginaba meses atrás. Tiene claro que se presentará “sí o sí” a las próximas elecciones y no se cansa de repetir a su círculo de confianza que confía en hacerlo bajo las siglas del único partido en el que ha militado hasta el momento.