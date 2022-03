Cazadores y mundo rural, contra la nueva Ley de Bienestar Animal

El sector cinegético, representado a través de la Federación Española de Caza, reclamará en la manifestación de mañana, prevista en toda España, incluida una en Santa Cruz de Tenerife, la retirada del Anteproyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales y el fin de las políticas anticaza que está llevando a cabo el Gobierno de España.



Este Anteproyecto de Ley, que actualmente se encuentra en fase de trámite de información pública, supondrá casi el fin de la caza, especialmente para los aficionados de la caza con perro, ya que contempla la prohibición de su cría y venta entre particulares, la esterilización obligatoria, la restricción del transporte de más de cinco animales o la prohibición de cazar con los perros hasta que no tengan más de 18 meses de edad, según manifiesta Antonio Porras, presidente de la Federación Cinegética de Tenerife.



Porras enumera hasta una veintena de artículos que deben ser modificados, “como ya recordamos desde que conocimos el primer borrador”, señala. “Estos artículos no tienen ni pies ni cabeza, porque no se entiende que tengamos que esterilizar a nuestros perros, porque ya no solo acabaría con la caza, sino con razas autóctonas como el bardino majorero, el pastor herreño, el presa o el dogo canario, el pastor garafiano o el bodeguero ratonero palmero”, enumeró.



También está en contra de que un perro no pueda dedicarse a la caza hasta que tenga 18 meses de edad y que sea retirado a los siete años, o que un equino solo pueda ser utilizado para el trabajo o el paseo desde los cuatro a los 23 años, y que, a partir del séptimo, tenga que pasar un control veterinario. Además, que los hurones sean considerados animales de compañía como gatos y perros. “No saben bien las tropelías que te puede hacer un hurón en casa”, ironizó Porras.



Para él, “esta ley no hace si no enmarañar aún más la situación” y recordó que ni siquiera favorece los intereses de los considerados animalistas ni a los veterinarios. Eso sí, se mostró a favor de artículos como el censo de animales en los ayuntamientos y penar su abandono, aunque consideró excesivo una multa de hasta 600.000 euros por “maltrato animal con secuelas graves”, porque puso un ejemplo: “Cuando vas a cazar muflones y los dejas malheridos y no los puedes recuperar, ¿cómo te van a multar? Cuando encima participas en una campaña de control cinegético”.

La manifestación del mundo rural y la caza en Santa Cruz comenzará mañana, a las 11.00 horas, e irá desde el Recinto Ferial hasta la plaza de España frente al Cabildo, donde sobre las doce se leerá un manifiesto para explicar las consecuencias del proyecto de Ley hacia el mundo rural y los criadores de perros, de cualquier raza.