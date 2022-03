Luis Javier González Delgado, el alcalde más joven de Tenerife

Luis Javier González Delgado. FOTO: FRAN PALLERO

Luis Javier González Delgado, abogado y administrador de Fincas, se convirtió ayer en el alcalde más joven de Tenerife -supera por menos de un año al lagunero Luis Yeray Gutiérrez-, justo el día que cumplía 35 años. Un aniversario que “recordaré toda mi vida”, señaló el joven político en un pleno que apenas duró 35 minutos, pero que estuvo cargado de emotividad, la propia de asumir el honor de presidir a tu pueblo natal y la de celebrar un cumpleaños arropado por un buen número de socialistas tinerfeños.

Tras la protocolaria renuncia de los tres ediles socialistas que le presidían en la lista electoral de 2019 (Silvia Tejera, Juan Elías Cabrera y Raquel Díaz), que encabezó Damián Pérez Viera, el alcalde que renunció a su cargo la semana pasada después de diez años y ocho meses con el bastón de mando, este pasó a manos de Luis Javier González Delgado con el apoyo de la mayoría socialista. La consiguiendo por delante de la candidatura de Pedro Hernández Tejera, líder de la oposición, que componen los cuatro ediles de Coalición Canaria, quienes terminaron deseando “lo mejor al nuevo alcalde, porque será lo mejor para Fasnia”, señaló el que fuera regidor durante 23 años.

El portavoz del PSOE local, Juan Jesús González Díaz, elogió la labor de Damián Pérez, alentó a sus compañeros socialistas para apoyar “todos a una” a González e hizo mención a la oposición “por su colaboración”. “Tu suerte, será la nuestra. Trabajar juntos es el éxito”, finalizó en su mensaje al compañero regidor.

Luis Javier González Delgado, en su primer discurso como alcalde, hizo una semblanza de sus compañeros de Gobierno, para relatar que “trabajando todos los días con ustedes me he enamorado aún más de cada rincón de este pueblo”. Agradeció a Pedro Martín, presidente del Cabildo, que desatascara proyectos como la rehabilitación de Los Roques o la red de agua y tuvo palabras de agradecimiento a Damián Pérez, a sus padres, a su hermana y a su marido Omar (diputado regional por el PSOE): “Saben que les restaré tiempo, pero sé que se sienten orgullosos del paso que he dado”.

Por último, se dirigió a los vecinos, “quienes decidirán si dentro de 14 años volveremos a renovar la confianza que han depositado en el PSOE desde 2011”. A su vez, avanzó que seguirá llevando la Concejalía de Juventud para que “el único futuro de los jóvenes de Fasnia sea abandonar el pueblo”.