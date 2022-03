Lunes de Indianos con talco en el corazón

Representación del desembarco de Los Indianos, ayer, en el Castillo de Santa Catalina, en Santa Cruz de La Palma | JOSÉ AYUT

El de ayer no era un lunes cualquiera. En condiciones normales, sin una guerra en el Este de Europa y sin la pandemia de la COVID-19, en la Isla Bonita se hubiera celebrado por todo lo alto la llegada de la Negra Tomasa a la Plaza de la Habana santacrucera -previo recorrido por la ciudad-, con la única preocupación de pasarlo bien y llenarse de polvos de talco hasta las orejas. No obstante, y a pesar de que el viento soplaba en contra, la capital palmera no quiso dejar pasar la oportunidad de ver bailar una vez más a Sosó, la gran estrella tras el disfraz más ilustre del Carnaval. Por ello, se organizó una serie de actos que, cumpliendo las restricciones sanitarias dictadas por las autoridades, pretendió saciar las ganas de fiesta de muchos.

Una agenda que comenzó con una representación -en dos sesiones- del tradicional desembarco de Los Indianos en el Castillo de Santa Catalina, la cual contó con un narrador de excepción, el investigador Víctor Correa, y música a cargo del grupo Changó. El recién nombrado alcalde de la ciudad, el socialista Juanjo Neris, quiso resaltar, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, que el Ayuntamiento conmemora “el mejor lunes del año” recordando a “las personas que lo han hecho posible a lo largo de la historia”, como los artistas Antonio Abdo y Pilar Rey, a quienes se atribuye ser los precursores del Carnaval de Día. “Ellos han hecho posible que esta celebración se haya alargado desde la mañana a la noche, con ese recorrido desde el Muelle”, recordó el regidor.

“Sabemos que la situación sanitaria todavía no nos permite hacer una apertura definitiva”, reconoció Neris, al tiempo que manifestó su “firme compromiso e ilusión para que volvamos a resurgir en la edición de 2023”. Además, agradeció el trabajo realizado por los empleados municipales y las agrupaciones tanto en los preparativos y el montaje como en el propio desarrollo de las actividades programadas, que, según dijo, se prolongarán durante la semana. Eso sí, en un ambiente “más sencillo”, si bien tendrán “la misma vocación y el mismo cariño” que acostumbra a poner en la capital de la Isla.

Aunque el acto del Castillo no fue el único que tuvo lugar en la jornada de ayer. La Biblioteca Municipal Domingo Acosta, en el barrio de Mirca, también acogió un encuentro con el ilustrador Víctor Jaubert, quien desveló al público asistente algunas de las claves del proceso creativo que le ha hecho merecedor de crear varios carteles del Carnaval. En este sentido, desde el Consistorio local santacrucero destacan a través de un comunicado que el artista repasó, igualmente, “una de sus últimas publicaciones, donde narra la historia de los personajes que retornaron a la Isla Bonita” para conocer de qué manera se realizaban las afamadas fiestas en honor al dios Baco.

Por otra parte, en el Parque del Llano de Las Monjas, situado en la que antaño fuera la plaza conventual de Santa Águeda, frente al Hospital de Dolores, los más pequeños de la casa “pudieron disfrutar de una jornada de talleres y manualidades” vinculadas al Carnaval, como lo vienen haciendo desde el pasado viernes, cuando se iniciaron estas actividades.

La concejala de Fiestas, Daura González, recalcó por su parte que el objetivo de la representación en el Castillo de Santa Catalina era hacer “un guiño más que merecido a Los Indianos, una fiesta integradora, universal, que en el fondo, es un homenaje a la vida y a la esperanza”. Cabe recordar que el año pasado la ciudad se vistió de gala y, desde la Calle Real hasta la plaza de La Alameda, se instalaron 16 lonas con una selección de las mejores instantáneas de ediciones pasadas; se organizó, a iniciativa del fotógrafo Juancho García, una exposición de imágenes en la Sala O’Daly, y se retransmitieron en directo por Internet conciertos y charlas.