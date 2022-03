Manuel González: “He hecho parte del trabajo, pero el proyecto del PSOE tiene que seguir creciendo”

Manuel González renunciará el martes a su acta de concejal. Marta Torres

Es militante del PSOE desde 1994 y siempre ha entendido que la política con vocación de servicio es durante un tiempo, no para siempre y por eso considera que llegó el momento de retirarse. Tiene su plaza de profesor en el IES de La Matanza y nunca ha pretendido vivir de la política. Se despedirá del Pleno el martes, después de cuatro mandatos, uno de ellos interrumpido cuando accedió al Gobierno de Canarias como viceconsejero de Relaciones Institucionales. Se va con la cabeza bien alta y en el momento oportuno, aunque seguirá luchando y aportando a su partido como un afiliado más.

–El anuncio de su renuncia sorprendió a muchas personas. ¿Fue una decisión repentina?

“No, fue muy meditada y la venía barajando hace tiempo pero la pandemia retrasó la decisión. Me presenté como candidato a la Alcaldía en cuatro ocasiones y siempre he entendido que en política con vocación de servicio no se puede estar eternamente. He hecho una parte del trabajo, la que me correspondía. Basta recordar dónde estaba el PSOE cuando llegué al Ayuntamiento en 1999 y dónde está ahora, en 2021. Pero el proyecto tiene que seguir creciendo y encontrar nuevas fuentes de ilusión y motivación y por eso creo que era la hora del cambio. No ha habido conflictos internos ni problemas, al contrario. Tampoco me voy a ir a otro sitio”.

-¿Cómo se prepara para la despedida?

“Ya me despedí una vez, en 2011, cuando me fui al Gobierno de Canarias y fue más duro, porque fue sobre la marcha y emocionalmente sí me costó. Esta vez estoy más tranquilo. En primer lugar, porque llevo más tiempo pensándolo y en segundo, porque si examinamos un poco el trabajo que se ha hecho, éste se ha valorado muy bien por parte de la ciudadanía y prueba de ello es el número de votos en las últimas elecciones. También lo ves en la calle, porque te lo transmiten los vecinos. Además, creo que la propia CC ha notado que el PSOE no era un grupo más de la oposición, sino el único, y hemos demostrado con hechos que nuestras propuestas estaban muy bien fundamentadas, eran muy rigurosas y partían de hechos concretos. Incluso, la actitud del grupo de gobierno que tiene mayoría absoluta ya es otra”.

-¿En un municipio en el que un partido lleva gobernando con mayoría absoluta durante 40 años, ¿cómo se hace oposición?

“A veces me cuesta explicar en el mismo partido lo que pasa con el PSOE en La Orotava. Después de pensarlo mucho, hay que decir que se juntan varios factores. La oferta política aquí siempre fue muy diversa y plural, se han llegado a presentar hasta cuatro formaciones diferentes en un municipio que no es capital. Y eso, quizás, es porque la izquierda hace una política demasiado teórica y diferenciada mientras que CC hace pragmatismo político. Tras la dictadura, hubo varios barrios sin agua potable, colegios, calles sin asfaltar y sin las infraestructuras mínimas, y CC se centró en solucionar esos problemas mientras la izquierda seguía discutiendo cuestiones teóricas que la dividían. Así, logró consolidarse y poner en marcha una maquinaria electoral que hasta la fecha le sigue funcionando. Ahora mismo, en 2022, es cuando menos proyectos tiene para el municipio. En los dos últimos mandatos no ha sido capaz de poner en marcha grandes iniciativas para decir que La Orotava avanza en una determinada dirección porque ni siquiera es capaz de entender lo que está pasando”.

-¿Quién le gustaría que presidiera la lista del PSOE en 2023?

“María Jesús Alonso tiene todas las papeletas. Es la secretaria de la agrupación local, miembro de la Ejecutiva regional, salió elegida en el último congreso, ha sido parte de la Ejecutiva insular y conoce la casa por dentro. Yo no realzo la juventud, ni que sea mujer, sino gente con experiencia, que sea capaz y pueda dedicarle tiempo porque la política local demanda mucho trabajo”.

-Usted siempre dijo que su partido quería cambiar el rumbo del municipio. ¿Lo ha logrado?

“Sí, y hay una cosa de la que me siento muy orgulloso y es la gran capacidad de influencia que hemos tenido en los últimos años como partido de la oposición frente a uno con mayoría absoluta. Lo hemos conseguido con estrategia política, pero también con rigurosidad para partir de unos hechos y construir una propuesta. En algunos casos, ese trabajo riguroso resultaba imposible de rechazar por parte de CC y por eso nuestra estrategia ha sido hacerle ver dónde se estaba equivocando y si quería cambiar su posición debía ser a costa de decirle a la ciudadanía que no quería apoyarlo asumiendo posicionamientos puramente electoralistas y eso tiene un coste”.