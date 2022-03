Un misil ruso mata a 10 civiles que hacían cola para comprar el pan en Chernígov

Al menos una decena de personas que hacían cola para comprar el pan en Chernígov, al norte de Ucrania, han muerto tras ser alcanzadas presuntamente por un misil ruso, según puede apreciarse en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales. La embajada de Estados Unidos en la capital del país, Kiev, atribuye este ataque a las fuerzas desplegadas por el Kremlin.

It’s hard to believe but #RussianArmy fired directly at a group of people who were standing in the line for bread. Minimum 10 people died.

It happened today morning in #Chernihiv. I can’t find words. pic.twitter.com/LRUfsNf6An