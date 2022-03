Óliver de la Fuente Ramos agota la paciencia blanquiazul

La lamentable actuación el pasado lunes en el Heliodoro Rodríguez López del colegiado Óliver de la Fuente Ramos levantó en armas al tinerfeñismo. El penalti pitado a Carlos Ruiz, que sí fue pero que no tendría que haberse señalado por estar precedido de una falta clara a Aitor Sanz, y de una posible doble pena máxima, cometida sobre Mario y Enric, que el trencilla ni siquiera quiso ir a revisar en la pantalla del VAR, han provocado que el vaso de la paciencia blanquizaul se desbordase. Y, aunque el club no protestará oficialmente por este nuevo atropello arbitral, lo cierto es que los ánimos están caldeados.



Óliver de la Fuente Ramos ocupa ya, por méritos propios, un destacado lugar en la lista negra de colegiados que han pitado al Tenerife esta temporada y lo han perjudicado claramente. Es más, el vallisoletano figura en un lugar destacado en esa relación por su negro historial. La estadística dice que los blanquiazules solo han ganado en dos de los últimos 14 partidos (apenas un 14%) que le ha dirigido el castellano-manchego.

Pero si se mira más atrás, nos damos cuenta de que el Tenerife es el equipo al que más veces ha pitado este trencilla a lo largo de sus ocho temporadas en Segunda: 23. El balance total es de cuatro victorias tinerfeñas, 11 empates y ocho derrotas, de las cuales seis fueron en el Rodríguez López. Para echarse a temblar, como aseguran los propios jugadores blanquiazules. “No me gusta personalizar en árbitros. Yo dije que intentan hacer bien su trabajo, pero es algo recurrente. Lo dicen los datos, no yo”, se quejó Aitor Sanz tras el duelo contra el Almería. “La tendencia del árbitro es que hay algo raro”, dijo el capitán, quien no podrá jugar en Burgos al ver la quinta amarilla también en el duelo del pasado lunes.

Álex Bermejo también cree que hay algo raro con este árbitro. “No tenía en la cabeza el nombre del árbitro, no te roba un balón, pero si la estadística dice cuatro victorias en 22 partidos…”, comentó en sala de prensa. Y ayer fue Andrés Martín, titular frente al club andaluz, el que protestó en declaraciones a los medios oficiales de la entidad. “En el mediocampo, antes del penalti, creo que hay una falta clara sobre Aitor Sanz. Después, el penalti sobre Sadiq no lo he visto bien, así que tendré que verlo repetido. Quien conoce a Aitor sabe que es un tipo bastante duro y que no se va fácil al suelo. En los últimos años, se está pitando falta en ese tipo de acciones, cada vez que sueltas la mano. En esta ocasión, no ha sido así, pero no hay nada que reprochar”, comentó sobre la acción que supuso el 0-1.

La actuación de este arbitraje parece haber colmado la paciencia de los blanquiazules, que llevan toda la temporada soportando este tipo de abusos arbitrales