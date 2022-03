Días festivos de la Semana Santa en Canarias 2022.

Cada año las fechas difieren, por ello, con la llegada de abril nos entra la duda de cuándo son los festivos de la Semana Santa en Canarias 2022.

Las fechas de la Semana Santa varían, ya que, depende del calendario lunar, comenzando el primer domingo después de la primera luna llena que tenga lugar tras el equinoccio de primavera.

Esto implica que la Semana Santa se fija en el intervalo que va desde el 22 de marzo hasta el 25 de abril, siendo este año entre el 10 y el 17 o 18 de abril, en función de cada comunidad.

Además, es importante resaltar que en el periodo de Semana Santa los días no lectivos o no laborables dependen de cada comunidad autónoma. Por ello, nos centraremos en especificar los días festivos de la Semana Santa en Canarias 2022.

¿Qué días cae la Semana Santa 2022?

Este 2022, Semana Santa está fijada en el calendario entre los días 10 de abril y 18 de abril.

Domingo de Ramos, 10 de abril

Lunes Santo, 11 de abril

Martes Santo, 12 de abril

Miércoles Santo, 13 de abril

Jueves Santo, 14 de abril

Viernes Santo, 15 de abril

Sábado Santo, 16 de abril

Domingo de Resurrección, 17 de abril

Lunes de Pascua, 18 de abril

Los días festivos de la Semana Santa 2022 según la comunidad autónoma

Los días festivos en Semana Santa varían en cada comunidad autónoma según lo establecido en el calendario laboral oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado, competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a partir del cual se especifican a continuación los días festivos de la Semana Santa en Canarias 2022.

El Jueves Santo es una fiesta nacional sustituible, por lo que cada región decide si es festivo o no. Partiendo del calendario laboral, este día es festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra y País Vasco. Por el contrario, en Cataluña es día laborable. Por otro lado, el Viernes Santo, sí es festivo a nivel nacional.

Por último, el 18 de abril, Lunes de Pascua, es festivo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, La Rioja o Islas Baleares. En este sentido, en Canarias sí es día laborable.

Calendario escolar y días no lectivos de la Semana Santa en Canarias 2022

En el calendario escolar, según el Gobierno de Canarias, se refleja que los días no lectivos en el Archipiélago son del 11 al 15 de abril. No obstante, surge el interrogante de si el Lunes de Pascua es o no lectivo.

El 18 de abril, Lunes de Pascua, es festivo en algunas regiones que, como se especificaba anteriormente, corresponde a Cataluña, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Así bien, partiendo de los días festivos de la Semana Santa en Canarias 2022, se recoge que el Lunes de Pascua no sería fiesta en el Archipiélago, aunque algunos colegios tampoco tienen clase este día.

Todos los festivos del Archipiélago en 2022

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado el listado completo de días festivos en Canarias por municipios. Se trata de fiestas locales, a las que habría que unir las de carácter regional y nacional.

El calendario laboral de Canarias en 2022 tendrá hasta once días festivos para todo el archipiélago y uno específico por cada isla. Además, cada municipio dispondrá de dos festivos locales adicionales.

El 1 de enero (sábado), Año Nuevo, y el 6 de enero (jueves), Epifanía del Señor, serán los dos primeros festivos a nivel nacional en 2022.

Los demás serán, los ya comentados en relación a la Semana Santa en Canarias 2022, es decir, el 14 y 15 de abril, Jueves Santo y Viernes Santo; el 15 de agosto (lunes), Asunción de la Virgen; el 12 de octubre (miércoles), Día de la Hispanidad y Fiesta Nacional de España; el 1 de noviembre (martes), Día de Todos los Santos; el 6 de diciembre (martes), Día de la Constitución Española y el 8 de diciembre (jueves), Día de la Inmaculada Concepción.

Las fiestas laborales en la provincia occidental serán, además, las siguientes: en El Hierro: el 24 de septiembre (sábado), festividad de Nuestra Señora de los Reyes; en La Gomera: el 3 de octubre (lunes), festividad de Nuestra Señora de Guadalupe; en La Palma: el 5 de agosto (viernes), festividad de Nuestra Señora de Las Nieves; y en Tenerife: el 2 de febrero (miércoles), festividad de la Virgen de la Candelaria.

Además, disponemos del listado completo de los festivos de Canarias 2022 de cada municipio y por orden alfabético.