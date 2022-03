Síndrome de Down: pese a los avances en su inclusión sociolaboral, el camino que resta es largo

El pequeño Ian, con Síndrome de Down, tiene el futuro por delante por los avances médicos y de inclusión educativo y sociolaboral. | F.PALLERO

Hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, y como cada 21 de marzo, Down Tenerife se une a la conmemoración con el lema #GraciasPorTanto, promovido por Down España con el fin de agradecer a los miles de ciudadanos que ayudan y facilitan su integración. Sin embargo, pese a que se ha dado pasos en este sentido, todavía queda mucho camino por recorrer. De las 35.000 personas con síndrome de Down que viven en España, 23.000 están en edad laboral, pero solo el 7% están ocupadas.

En Tenerife se ha preparado un acto en la Plaza del Adelantado de La Laguna donde a partir de las 21.00 horas se hará lectura de un manifiesto del Día Mundial, se montará un stand informativo sobre los diversos talleres, actividades, programas de formación (como el de habilidades para la vida diaria en entornos normalizados) y recursos alojativos (que buscan facilitar mayor autonomía) que desarrolla la Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21 y, además, actuará el grupo de percusión Energia Bloko.

Por la mañana, también en La Laguna, tendrá lugar un acto conmemorativo del Día Internacional al que asistirán representantes de Down Tenerife, el el alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez; el concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio.

GraciasPorTanto es un homenaje a la sociedad en general, aquella que esta cerca de las personas con síndrome de Down, porque sin su apoyo, sonrisa, compromiso y cercanía las personas con Síndrome de Down no habrían llegado tan lejos ni estarían tan incluidas en la sociedad, aseguran. Además, las Redes Sociales se llenarán de vídeos, abrazos y mensajes positivos para apoyar a las personas con Síndrome de Down.

Asimismo, el restaurante Contigo Tenerife en la Calle Candelaria en Santa Cruz, se une a la celebración y seis chicos y chicas cocinarán un menú exclusivo junto al chef residente y el maestro cortador Fran Alonso. Dicho menú podrá degustarse mañana y pasado durante el horario de almuerzo al precio de 15 euros, con una donación directa de 5 euros a Down Tenerife. También se celebrará un torneo de pádel solidario Jugamos por tod@s el sábado 26 de marzo en Wurko Padel en apoyo a las personas con Síndrome de Down en su camino a la inclusión social. La inscripción se cerrará mañana.

La Trisonomía 21 es el síndrome de anormalidades cromosómicas que con mayor frecuencia causa el trastorno del desarrollo intelectual. El síndrome de Down puede estar causado por uno de los tres tipos de la división de células anormal envolviendo el cromosoma 21. El estado general de salud y calidad de vida para las personas con Down ha mejorado drásticamente en los últimos años. Muchos pacientes adultos son saludables, viven más tiempo, y participan activamente en la sociedad debido a los tratamientos y la intervención temprana para mejorar sus habilidades y facilitar su autonomía.

La obra de construcción del nuevo centro de Down Tenerife se encuentra parada. DA

Inclusión laboral

Se calcula que en España hay 35.000 personas con Down pero, pese a los avances en su inclusión sociolaboral, el camino a recorrer es aún largo. Según la Fundación Adecco, de los 23.000 que están en edad laboral, solo el 7% está trabajando.

El Día Mundial del Síndrome de Down sirve por tanto para lanzar un mensaje de reflexión y sensibilización a la sociedad y las empresas con el objetivo de impulsar el empleo de las personas con trisomía 21, como el factor por excelencia de inclusión social, favorecer el acceso a un puesto de trabajo de las personas que lo tienen más difícil en la sociedad.

A pesar de los importantes avances en los últimos años, las personas con discapacidad intelectual, y concretamente aquellas con síndrome de Down, se enfrentan a un doble estigma que merma sustancialmente sus oportunidades de empleo. Por tanto hay que combatir los prejuicios y el desconocimiento como desencadenante de discriminación sociolaboral.

Pablo Pineda, primer diplomado europeo son síndrome de Down es un ejemplo de ello. “Valores como el respeto, la tolerancia y el valor de la diferencia han adquirido gran protagonismo en las empresas en el marco de sus políticas de diversidad, equidad e inclusión. Las personas con síndrome de Down aportamos gran riqueza humana en este sentido. Es un gran error desaprovechar el talento de las personas con Down, ya que podemos aportar gran valor al ver reforzadas habilidades como la empatía, la expresión de las emociones o el optimismo”.

La Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21 sigue esperando por la nueva sede y residencia

La Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21, las familias y afectados esperan que se reanuden las obras del futuro centro especializado. Fue en enero de 2019 cuando arrancó la construcción de la infraestructura ubicada en El Coromoto, La Laguna, sin embargo, la pandemia ha detenido las obras que tenían un plazo de ejecución de 15 meses. El centro dispondrá de 1.700 m2 divididos en dos plantas y un semisótano, con diversas aulas y oficinas. El segundo edificio acogerá una residencia que fomentará la independencia y la autonomía