Viviana Casanova estrena en GreenWorld

Viviana Casanova forma parte del cartel de artistas de GreenWorld. / DA

GreenWorld Festival trae hasta Tenerife el talento de Viviana Casanova, una dj con importante proyección internacional que ha crecido desde sus intensas y celebradas sesiones en las noches de Barcelona. De origen chileno, su cultura musical cuenta con unas amplias raíces que van desde la afición familiar por el blues, el jazz y la bossa nova hasta su gusto personal por el funk y el hip-hop.

NOVEDADES

A Tenerife llega el próximo 16 de abril para estrenarse ante el público del GreenWorld desde su vertiente más electrónica, en lo que ha sido la evolución natural de una carrera que la ha llevado hasta algunos de los principales escaparates de los festivales y clubs de ámbito nacional e internacional. Y lo hace prometiendo novedades: “Para la Isla tengo preparados varios tracks que aún no han salido a la luz y siempre busco algún tema sorpresa en cada nueva sesión que hago. Me gusta que cada set tenga algo especial”, pone de relieve la artista antes de su visita a Canarias.

La elegancia, el ritmo y la versatilidad son tres de los principales valores con los que se puede definir sus sesiones desde la cabina. Ella, en los puestos de mando, promete una sesión “potente e intensa. Me gusta toda la música electrónica en general, pero mi estilo en cabina se decanta más hacia el techno, el tech house y el house”.

En este sentido, Viviana pone sobre aviso a los asistentes de GreenWorld: “En un festival el set se concentra en menos tiempo, por lo que debes poner toda la energía más concentrada y hay menos margen para conectar con el público, pero si lo consigues, obviamente el impacto es mucho mayor al haber más gente. Los festivales también fomentan mucho el descubrimiento de nuevos artistas”.

A lo largo de su carrera, Viviana Casanova ha actuado en diferentes clubs y festivales de referencia, tales como Brunch in the Park, Fabrik, Labyrinth Club, Straf Werk, WHP, Origen Fest, Industrial Copera, Wake Up Sala Pelícano, Blue Marlin Ibiza y muchos más. Lista a la que sumará esta Semana Santa el GreenWorld Festival.

GOLF DEL SUR

El festival se llevará a cabo en las instalaciones del Campo de Golf del Sur, en San Miguel, una nueva ubicación en la que se revivirán momentos intensos de la mano de algunos de los mejores dj internacionales. Desde sus inicios, GreenWorld se ha consolidado como una muestra robusta, sólida, con un presente enérgico y una proyección hacia el futuro envidiable. El del 16 del abril será el regreso a su senda de relatos exitosos.

Esta nueva entrega tendrá un amplio horario, desde la 14.00 y hasta las 00.00 horas. Los asistentes deberán acudir con mascarilla y las zonas de baile y restauración estarán separadas.