Presentan dos soluciones seguras para entrar y salir a La Rambla

La plataforma Todos con La Rambla presentó ayer dos soluciones provisionales a la entrada y salida desde la TF-5 a este barrio de San Juan de la Rambla que es al mismo tiempo el acceso a la comarca Noroeste de Tenerife, hasta que se construya el paso inferior, una actuación que mejorará la actual situación y beneficiará tanto a vehículos como peatones pero que será a largo plazo.

Ambas fueron redactadas por dos ingenieros de caminos “amigos” de la Plataforma para salvar la falta de visibilidad que los técnicos insulares argumentaban para no aprobar el giro desde La Rambla hacia Santa Cruz. Una de ellas consiste en ensanchar la calzada de la TF-5 que permita retranquear la barrera de seguridad del terraplén ubicada en la curva del barranco de Ruiz, y otra, en trasladar el punto de cruce de la intersección hacia el lado de San Juan de la Rambla con el objeto de reducir el ensanchamiento lo máximo posible.

Así se explicó durante una rueda de prensa convocada justo frente al lugar que se considera un punto negro de la TF-5, donde han ocurrido y ocurren varios accidentes, detrás de un “hermoso” muro de hormigón que construyó el Cabildo para una parada de guaguas “que no pidió ni quiere nadie”, ironizó la portavoz de la citada plataforma, Adela Abreu. De hecho, en el lugar hay una pancarta colocada por los vecinos que reza: “¿Por dónde cruzo?”.

Acompañada por otras compañeras del colectivo; el alcalde, Ezequiel Domínguez; el asesor jurídico de la Alcaldía, Javier González, y otros miembros de la Corporación municipal, Abreu hizo una cronología de las actuaciones realizadas en los últimos meses para justificar el motivo por el que iniciaron las protestas para reclamar una solución a un problema que lleva 42 años, razón por la que también colocaron lazos negros en las fachadas de las viviendas y que también colgaron ayer como un “sentimiento de luto social”.

Fue en junio del año pasado cuando un grupo de vecinos solicitó una entrevista con el director insular de Carreteras, Tomás Félix García, al ver que se estaban iniciando obras de conservación de la vía “pero no nos dio ninguna solución y se produjo un malestar general”, señaló Abreu. Como consecuencia, a finales de enero decidieron organizar una caravana de coches todos los domingos al mediodía para dar a conocer su reivindicación.

En febrero tuvieron otra reunión en la que también estuvo presente el consejero de Carreteras, Enrique Arriaga, a la que le llevaron una propuesta que consistía en un carril central con entrada y salida desde Icod de los Vinos y Santa Cruz como solución provisional segura.

En esa ocasión, les comentaron que el único problema era el giro hacia la izquierda para salir a la capital, pero la plataforma no aceptó como alternativa volver al casco para después salir hacia Santa Cruz, así que los responsables insulares les dijeron que buscaran alguna fórmula para solucionar la falta de visibilidad, la falta de rasante y la protección de un espacio protegido “pese a que han cogido parte de este último para hacer una parada de guaguas que no hemos solicitado”, insistió Abreu.

Según la portavoz, se comprometieron a buscar una solución técnica “de la que hasta ahora no se han pronunciado y desde entonces no ha habido comunicación con el Cabildo”.

El alcalde hizo hincapié en que el Ayuntamiento y la plataforma “no tienen capacidad técnica para buscar solución a un problema que tiene 42 años”. Y pese a ello, han presentado dos propuestas para solventar el obstáculo que supone la salida hacia Santa Cruz. Ambas se entregarán en el Cabildo el día 19 de abril, aprovechando la concentración que ha convocado la plataforma frente al Palacio insular.

“Vamos a continuar hasta que las palas estén trabajando”

La portavoz de Todos con La Rambla, Adela Abreu, dejó claro que la lucha que han iniciado los vecinos del barrio y de todo el municipio, ya que son muchos los que apoyan su histórica reivindicación, “no va a quedar aquí” sino que “vamos a continuar hasta que las palas estén trabajando”