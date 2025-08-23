Retenciones en la TF-1 tras una colisión: uno de los vehículos arde en plena autopista

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias ha informado este sábado de un accidente de tráfico en la autopista del sur de Tenerife (TF-1), a la altura de la salida 66, en sentido sur, en el término municipal de Arona.
Según los datos difundidos por el 112 Canarias, el incidente se produjo tras una colisión entre vehículos y provocó el incendio de uno de ellos. El siniestro ha generado importantes retenciones de tráfico en la zona.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Tenerife, la Guardia Civil, Carreteras del Cabildo de Tenerife y el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que intervienen en el operativo de asistencia y control de la vía.
Por el momento no se han facilitado datos oficiales sobre personas afectadas.
📢PRECAUCIÓN en TF-1, altura salida 66, sentido sur, Arona #Tenerife— 112 Canarias (@112canarias) August 23, 2025
➡️Se ha producido una colisión y posterior incendio de un vehículo
➡️Intervienen @BomberosTf @guardiacivil @carreterasTF y #SUC
📢Retenciones pic.twitter.com/kk8ludYZOd