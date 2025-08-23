sucesos

Retenciones en la TF-1 tras una colisión: uno de los vehículos arde en plena autopista

El 112 Canarias ha pedido precaución al circular por la concurrida vía
Retenciones en la TF-1 tras un choque con incendio en plena autopista
112 Canarias
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias ha informado este sábado de un accidente de tráfico en la autopista del sur de Tenerife (TF-1), a la altura de la salida 66, en sentido sur, en el término municipal de Arona.

Según los datos difundidos por el 112 Canarias, el incidente se produjo tras una colisión entre vehículos y provocó el incendio de uno de ellos. El siniestro ha generado importantes retenciones de tráfico en la zona.

  1. Accidente en TenerifeUn doble accidente en Tenerife deja cuatro personas heridas, una de ellas en estado grave
  2. Tres motoristas heridos en un accidente de tráfico en TenerifeEn estado grave un motorista tras sufrir una caída en Tenerife

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Tenerife, la Guardia Civil, Carreteras del Cabildo de Tenerife y el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que intervienen en el operativo de asistencia y control de la vía.

Por el momento no se han facilitado datos oficiales sobre personas afectadas.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas