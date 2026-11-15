Sacan del mar a un hombre en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en Tenerife

Un hombre de 58 años ha sido trasladado en estado crítico a un centro hospitalario de Tenerife tras sufrir un episodio de ahogamiento en el mar. La rápida intervención de los socorristas y del personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) permitió recuperar su pulso después de que entrara en parada cardiorrespiratoria.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el incidente se conoció tras recibir una alerta en la que se comunicaba que un hombre había sido rescatado del agua con signos de ahogamiento y se encontraba en parada cardiorrespiratoria.
Los socorristas de la playa comenzaron inmediatamente a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras se movilizaban los recursos de emergencia.
El coordinador sanitario del SUC, tras recabar información sobre el estado del afectado, activó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico para atender la emergencia.
A su llegada, los sanitarios comprobaron que el hombre continuaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que prosiguieron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas.
La intervención permitió finalmente recuperar el pulso del afectado, que fue estabilizado antes de ser evacuado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en estado crítico.
En el dispositivo también participaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que se encargaron de asegurar la zona y colaborar con los servicios sanitarios y los efectivos de Salvamento de Playas durante la intervención.