Un periodista de Canarias, hospitalizado tras ser agredido en Madrid en plena calle

Un periodista vinculado a Fuerteventura permanece hospitalizado en Madrid tras sufrir una agresión el pasado viernes, 13 de noviembre, en la céntrica plaza de Callao. El hombre recibió una patada después de que un desconocido lo insultara por su baja estatura, lo que le provocó una fractura de fémur. Los hechos se investigan como un posible delito de odio.
La agresión fue dada a conocer por la periodista Berna González Harbour en El País y posteriormente ampliada por Radio Insular, que ha informado de la vinculación de la víctima con la Isla y de su situación hospitalaria. El afectado, con una larga trayectoria profesional en la Agencia EFE y otras agencias informativas, ha pedido expresamente que no se revele su identidad.
El periodista había viajado a la capital española para asistir al festival literario Eñe, un encuentro al que acude habitualmente para conocer nuevas publicaciones, autores y propuestas culturales que puedan tener cabida en Fuerteventura.
Insultado y agredido mientras caminaba por Callao
Los hechos ocurrieron durante la tarde del viernes, poco después de que el periodista llegara a Madrid. Todavía no había pasado por su hotel y caminaba por la plaza de Callao con su mochila, después de comprar un regalo para una sobrina.
Según el relato recogido por El País, un hombre se acercó a él y comenzó a increparlo por su estatura. El desconocido le gritó “¡Enano!” y le golpeó con la mano en la cabeza.
La víctima decidió continuar caminando sin responder a la provocación. Sin embargo, el agresor volvió a atacarlo y le propinó una fuerte patada que lo derribó.
“Todo ocurrió muy rápido, en cuestión de segundos”, explicó el periodista al relatar lo sucedido.
Varias mujeres que presenciaron la agresión alertaron a la Policía y solicitaron asistencia sanitaria. Cuando llegaron los servicios de emergencia, el responsable del ataque ya había abandonado el lugar.
La violencia del golpe provocó al afectado una fractura de fémur, por la que tuvo que ser trasladado a un hospital madrileño.
Operado de urgencia y pendiente de una segunda intervención
El periodista fue intervenido quirúrgicamente durante la noche del viernes. No obstante, aquella primera operación tuvo carácter provisional y, según la información publicada por Radio Insular, deberá volver a pasar por quirófano durante la próxima semana.
Actualmente permanece ingresado en la planta de traumatología de un centro hospitalario de Madrid.
Dos amigas lo acompañaron durante las primeras horas de hospitalización, mientras que sus sobrinas se han desplazado a la capital para estar junto a él durante su recuperación.
El afectado, estrechamente relacionado con la vida cultural y social de Fuerteventura, ha solicitado que se preserve su anonimato.
La agresión se investiga como un posible delito de odio
El ataque presenta indicios de una posible motivación discriminatoria, ya que el agresor insultó expresamente a la víctima por su baja estatura antes de golpearla.
De acuerdo con el testimonio del periodista, la Policía confía en poder identificar al responsable mediante las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona de Callao.
El informe médico se incorporará al atestado policial para documentar las lesiones sufridas. Los hechos se investigan como un posible delito de odio, aunque su calificación definitiva dependerá del resultado de las diligencias y, en su caso, de la valoración judicial.
La víctima ha asegurado que nunca había vivido una situación semejante. “Yo nunca había recibido insultos ni agresiones. En la vida”, manifestó.
En sus declaraciones también expresó su preocupación por la extensión de los discursos discriminatorios contra personas que presentan características físicas diferentes.