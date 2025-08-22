Accidente de moto de agua en Tenerife: una mujer hospitalizada

Una mujer de 46 años ha resultado herida tras sufrir un accidente con una moto de agua en la Marina de San Miguel, en el municipio de San Miguel de Abona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo en torno a las 19:15 horas de este jueves, 21 de agosto, cuando el 1-1-2 recibió una alerta en la que se comunicaba la caída de la mujer al mar desde la moto de agua.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia de soporte vital básico, cuyo personal asistió a la afectada, que presentaba un traumatismo en la espalda. Tras ser estabilizada, fue trasladada al Hospital Quirón Costa Adeje.
En el operativo también intervino la Guardia Civil, que se hizo cargo de instruir las diligencias correspondientes.