Adeje, con la tasa de paro más baja entre los municipios más poblados

El municipio de Adeje alcanzó en junio de 2025 una tasa de paro del 7,49%, con 1.923 personas desempleadas sobre una población total de 50.929 habitantes, situándose como el municipio con la menor tasa de desempleo entre los municipios de 40.000 habitantes de Canarias. Cifra que ha continuado descendiendo en el mes de julio, hasta las 1.895 personas.
Para Alberto Álvarez Jiménez, concejal de Desarrollo Económico y Empleo, “gracias a la participación e implicación del personal de la Bolsa de Empleo, a la calidad de nuestros profesionales en el momento de asesorar a los demandantes de empleo y a la gran oferta productiva del municipio, hemos logrado que la tasa de paro de Adeje siga disminuyendo. Esto es el resultado de un proyecto político que desde hace décadas entendió que la profesionalización pasa por la formación”.
Según datos del Observatorio de Empleo de Canarias (Obecan), en julio la cifra de personas en situación de desempleo descendió hasta 1.895, lo que supone una reducción de 28 personas respecto al mes anterior. Del total de personas desempleadas, el 40,32% son hombres y el 59,68% mujeres. En cuanto a la edad, casi el 60% tiene más de 45 años, el 35% se sitúa entre los 25 y 44 años y el 5,33% es menor de 25.