Agreden al chófer de una guagua en Canarias en pleno trayecto: “Nos vamos a chocar”

Canarias ha sido escenario de un nuevo episodio de violencia en el transporte público. Esta vez ha ocurrido en una guagua de Lanzarote, en concreto, en la línea 62 de Intercity Bus, que une Arrecife, Tías y Playa Blanca.
El incidente ocurrió el pasado 16 de julio, aunque las imágenes comenzaron a difundirse en redes sociales hace apenas unos días y ya acumulan millones de visualizaciones.
El conflicto comenzó cuando un pasajero exigió al chófer que abriera la puerta en un punto donde no existía parada oficial. El conductor se negó a detener el vehículo por motivos de seguridad, lo que provocó la reacción violenta del usuario.
Intentó manipular los mandos
En un primer momento, el pasajero golpeó la mampara de protección e intentó manipular los mandos de la guagua mientras esta continuaba circulando por la LZ-2, cerca de la parada Ferretería Tías de Abajo.
El chófer trató de explicarle que no podía abrir la puerta fuera de una parada habilitada, pero la situación se agravó y el hombre llegó a agredir al trabajador.
Durante el altercado, varios pasajeros intervinieron verbalmente para pedirle que se calmara y advirtieron del riesgo de accidente: “Nos vamos a chocar, hermano, para”.
A pesar de ello, el usuario intentó accionar los controles de la puerta e incluso llegó a sujetar el brazo del conductor.
Obligado a abandonarla
El vehículo terminó detenido en Tías, donde agentes de la Policía Local obligaron al pasajero a abandonar la guagua.
Testigos señalan que el hombre llegó a tocar el volante y mostró gran resistencia, pero finalmente fue retirado del vehículo.
La difusión del vídeo, grabado por una turista y compartido inicialmente en TikTok por la usuaria @janadenole12, ha reavivado las críticas sobre la seguridad en el transporte público en Canarias.
Las imágenes reflejan el momento exacto en el que el pasajero arremete contra el chófer, lo que ha generado múltiples comentarios de rechazo en redes sociales.
Otros incidentes en guaguas de Tenerife
DIARIO DE AVISOS ya se ha hecho eco en diferentes momentos de incidentes similares registrados en el transporte público de las Islas.
El 30 de mayo de 2024, este periódico publicó la información sobre una pelea ocurrida en la línea 711 de Titsa, que cubre el trayecto entre Santa Cruz y Costa Adeje. Según relataron testigos, un pasajero comenzó a insultar al chófer después de que este diera una vuelta para recoger a usuarios que habían quedado atrás en una parada.
La situación escaló cuando otro conductor, que viajaba como pasajero en la misma guagua, intentó calmarlo y acabó recibiendo golpes tras ser agredido.
Meses más tarde, el 28 de agosto de 2024, este medio volvió a informar sobre un nuevo altercado, en esta ocasión en la línea 343, que conecta los aeropuertos de Tenerife con el Puerto de la Cruz. Una mujer increpó al conductor con expresiones despectivas y llegó a enfrentarse verbalmente con otros viajeros, a quienes amenazó con frases intimidatorias.
A pesar de los intentos de varios pasajeros por tranquilizarla, la situación se prolongó durante parte del trayecto, generando gran tensión dentro del vehículo.
Ambos episodios se suman a la lista de incidentes que, tristemente, se repiten casi cada semana en las guaguas de Tenerife, lo que refleja la frecuencia con la que los trabajadores del transporte público deben afrontar situaciones de riesgo mientras realizan su labor.