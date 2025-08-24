Agricultura confía en que Madrid acepte prohibir la uva de fuera

Una de las medidas que la consejería regional de Agricultura ha puesto sobre la mesa para contener la expansión de la filoxera de la vid es la solicitud al Ministerio para que prohíba importar uva de vinificación procedente de la Península, zona afectada por la plaga. Una cuestión que fue trasladada por el consejero Narvay Quintero en una reunión que mantuvo el pasado miércoles con el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria, Emilio García, y con la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez.
El Gobierno de Canarias es optimista y confía en que el Ministerio atienda la petición de ayuda. Así lo explicó el viceconsejero de Sector Primario, Eduardo García, que afirmó haber seguido en contacto durante los días previos a la publicación de la orden que restrige el movimiento de uvas y material vegetal en las Islas.
“Desde el inicio de esta situación hemos mantenido contacto con el Ministerio para ponerles al corriente pero también para pedirles su colaboración, y me consta que ya están trabajando en nuestra solicitud para limitar la entrada de uva de vinificación en el territorio de Canarias. El Ministerio está alineado y entiende que podría ser una alternativa. Nos han trasladado que un equipo de trabajo está buscando las fórmulas legales para atender a la petición, así que espero que la próxima semana nos den una respuesta”, indicó.
La consejería estudia, además, la creación de un comité científico técnico formado por especialistas que puedan asesorar en la toma de decisiones e incluso evaluar las medidas incluidas en la orden para ver en cada momento dónde hay que reforzar o aquello en lo que se puede flexibilizar la norma, siendo conscientes de que las medidas adoptadas, en plena campaña de vendimia, pueden perjudicar a los productores.
Sobre la situación actual, García señaló que se siguen haciendo todas las prospecciones posibles sobre el terreno y, al mismo tiempo, se busca el origen de la plaga. “Por ahora, todas las evidencias la ubican en la zona central de Valle Guerra. Ya están erradicados varios de los focos y ahora lo que corresponde es seguir trabajando para ampliar las prospecciones a todas las zonas de Tenerife y al resto de islas”, concluyó.