Es oficial: declarada la plaga de filoxera en Canarias y el mapa que revela las zonas afectadas en Tenerife

El Gobierno de Canarias ha publicado este viernes la orden que declara la existencia de la plaga de la filoxera de la vid (Daktulosphaira vitifoliae Fitch) en Canarias por un foco localizado en la comarca de Acentejo, en Tenerife. El Ejecutivo califica de utilidad pública la lucha contra este insecto y adopta las medidas fitosanitarias “urgentes de erradicación y control para evitar su propagación”.
Según se explica en el texto, con el objetivo de preservar el patrimonio vitivinícola canario y evitar la dispersión de la plaga a otras zonas de Tenerife o a otras islas, se hace necesario adoptar medidas fitosanitarias inmediatas, que incluyen la restricción del movimiento de material vegetal y de uva fresca. La orden entra en vigor hoy mismo, una vez publicada en el Boletín Oficial de Canarias.
Estas medidas cuentan con el respaldo de buena parte del sector, tal y como se ha manifestado en los últimos días desde diferentes consejos reguladores y la propia Asaga Canarias.
Sin embargo, la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo) ha emitido hoy un comunicado en el que manifiesta su “profunda preocupación por la gestión que la administración está llevando a cabo tras la detección de la plaga”. Habla de medidas desproporcionadas e incluso de “incoherencia”.
Críticas a las medidas contra la filoxera
La asociación de viticultores y bodegueros expresa con dureza su posición al asegurar que “la adopción de medidas populistas, infundadas y desproporcionadas, alejadas de criterios científicos y económicos, amenaza la viabilidad de un sector que ocupa la segunda posición en superficie de cultivo del Archipiélago, con casi 7.000 hectáreas y más de 8.000 viticultores”.
Avibo afirma que la exigencia de un informe técnico para todas las vendimias destinadas a bodegas ubicadas fuera de las comarcas tradicionales resulta inviable desde el punto de vista operativo. “Supondría inspeccionar más de 1.000 parcelas en pleno periodo de vendimia sin contar con los recursos humanos necesarios para hacerlo. Una medida de este alcance, lejos de aportar soluciones, podría terminar colapsando la campaña en curso”, señalan.
Además, la asociación asegura que, “según los datos oficiales”, hasta la fecha se han detectado únicamente 30 cepas infectadas en un radio muy reducido y que gran parte de ellas están en una finca de titularidad del propio Gobierno (la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte).
Fuentes de la Consejería de Agricultura desmienten esta información y afirman que en esa ubicación se localiza una única plantación afectada por la plaga, lo cual se corresponde con el mapa que se incluye en la propia orden publicada hoy.
Avibo considera que “en ningún caso se sostienen restricciones indiscriminadas entre comarcas donde no hay presencia de filoxera, ni mucho menos medidas de imposible ejecución”, dada la reducida dimensión de los focos, un total de 30 plantaciones, frente a las 3.000 hectáreas de viñedo y más de 10 millones de cepas que, según indican, hay en Tenerife.
Prohibido el movimiento de uva fresca
Según se establece en la orden, durante la campaña de vendimia del presente año, queda prohibido el traslado de uva fresca desde la isla de Tenerife a cualquier otra isla del Archipiélago. Asimismo, queda prohibido el movimiento desde el resto de las islas hacia Tenerife, así como entre ellas.
La Consejería podrá autorizar el movimiento de uva fresca desde el resto de las islas hacia Tenerife, así como entre las propias islas, con excepción de Tenerife, siempre bajo estrictas condiciones de control fitosanitario y previa autorización del movimiento emitida por la Dirección General de Agricultura.
Asimismo, la norma emplaza a los cabildos a adoptar medidas en materia de caza con el objeto de impedir la propagación de la filoxera mientras permanezca la declaración de la plaga, en relación con la entrada de cazadores y sus perros en la zona demarcada.