Agricultura detecta un nuevo foco de filoxera de la vid en La Matanza

Un nuevo foco de la plaga filoxera de la vid se ha detectado en una finca en el municipio de La Matanza, según informó ayer el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, sin que haya información, por el momento, su extensión, que se está investigando.
Este foco se suma al comunicado el pasado miércoles, que se encuentra localizado en nueve puntos en una propiedad particular y en terrenos cercanos abandonados en Valle de Guerra.
Quintero informó de que se está actuando rápidamente para atajar en lo posible estos focos y evitar su expansión, con medidas fitosanitarias y también dando información a los viticultores y extremando la vigilancia. Además, se está preparando una orden, que se tramitará con la máxima celeridad, para prohibir el movimiento vegetal, extremo que ya se ha comunicado a los consejos reguladores, que se han mostrado de acuerdo con la medida. Además, anunció que el próximo miércoles se convocará a todos los consejos reguladores de Canarias y a todos los bodegueros de Tenerife para poner en común las medidas y dar más información.
Narvay Quintero aseguró que el insecto, del que hasta ahora el Archipiélago estaba libre, se introdujo en Tenerife de manera ilegal y reconoció que, “desgraciadamente, los controles no siempre funcionan. Tenemos detectadas más de setenta plagas en Canarias, que han entrado por puertos y aeropuertos y, de ahí nuestra exigencia al Gobierno de España de un mayor control en fronteras”.
El consejero quiso aclarar que “la calidad de nuestro vino está garantizada, ya que la filoxera no afecta a la uva, sino a la parra y a la raíz”. En cualquier caso, aclaró que se necesita algo de tiempo para determinar la posible extensión del foco o su limitación a las dos zonas en las que se ha detectado.
El insecto es un parásito que fue descrito por primera vez en 1855, en Estados Unidos. Sus daños se pueden apreciar en las raíces o en las hojas de las plantas hospedantes. En hojas da lugar a la formación de agallas provocadas por las picaduras de este insecto que son visibles en el envés de las mismas y que se corresponden con lesiones cloróticas visibles en el haz. A nivel radicular, también se observa en las raicillas la presencia de nódulos y tuberosidades ligadas a dichas picaduras. Si los síntomas afectan a la raíz principal, la vid inevitablemente se marchitará entre los dos y los cinco años después de la infestación, provocando su muerte.