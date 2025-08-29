Un hombre en estado crítico tras ahogarse en unos charcos de Canarias

Un hombre de 66 años se encuentra en estado grave tras ser rescatado con síntomas de ahogamiento mientras se bañaba en los charcos de Echentive, en la costa de Fuencaliente, La Palma.
Los hechos sucedieron poco antes de las 17:30 horas de este jueves cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que solicitaban asistencia sanitaria para un hombre que habían rescatado del agua y presentaba signos de ahogamiento.
El helicóptero del Grupo Emergencias y Salvamento (GES) se desplazó a la zona y los rescatadores llegaron hasta el afectado y lo trasladaron en camilla a la ambulancia.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado y, tras estabilizarlo, procedió a trasladarlo al hospital de la Isla mientras que la Guardia Civil instruyó las diligencias.