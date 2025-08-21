Muere una mujer en un atropello en la TF-5

Una mujer ha perdido la vida y otras dos personas han resultado heridas en un atropello registrado este jueves en la autopista TF-5, a la altura del puente de Somosierra, en sentido norte, en Santa Cruz de Tenerife.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió varias llamadas a las 06:59 horas alertando del incidente, ocurrido en las inmediaciones del antiguo recinto ferial.
Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) —una medicalizada y otra de soporte vital básico—, efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional, y personal de Carreteras del Cabildo de Tenerife.
El personal sanitario del SUC únicamente pudo confirmar el fallecimiento de la mujer atropellada debido a lesiones incompatibles con la vida. Además, asistieron a otras dos personas, el conductor y la copiloto de un turismo implicado en el siniestro.
La copiloto, una mujer de 65 años, presentaba un traumatismo torácico de carácter moderado, salvo complicaciones, y fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
El conductor, un hombre de 67 años, sufrió cortes en un miembro superior de carácter leve y también fue trasladado al mismo centro hospitalario.
La Guardia Civil se encargó de instruir diligencias y de regular el tráfico en la vía, que registró retenciones a primera hora de la mañana. Por su parte, el personal de Carreteras realizó tareas de limpieza en la calzada.