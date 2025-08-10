Carmen: cantar para alcanzar los sueños

A pesar de su juventud, la cantante y compositora tinerfeña Carmen (Santa Cruz de Tenerife, 2003) tiene ya muy claras varias cuestiones acerca de cómo desea conducir su carrera. Una de ellas, quizás la más importante, porque es aplicable a la vida en general, es no dejar de luchar para intentar alcanzar los sueños. Otra tiene que ver con la decisión de afrontar ese itinerario desde la independencia, al margen de los dictados de personas que quizás no siempre coinciden en esa pasión que ella siente hacia la música. Y otra más es el deseo de compartir su arte, el que surge de su interior, más allá de etiquetas y encasillamientos, entendiéndolo como una exploración continua.
Este verano, Carmen, que cuenta con una comunidad digital de 19.200 seguidores en Instagram, 24.500 en YouTube, 9.000 en Tik Tok y más de 11.800 oyentes mensuales en Spotify, ha publicado Qué pasará. “Deseaba hacer una canción llena de energía, muy marchosa y fresca, propia de esta época del año”, explica la artista canaria en una charla con este periódico.
“Estaba en el estudio junto a mi productor, Guillermo Lupión [que ha trabajado junto a Maikel Delacalle, Quevedo y Justin Quiles, entre otros muchos artistas), un auténtico crack que lo mismo te hace una balada, un tema de rock o uno de electrónica, y le comenté la idea. Nos pusimos a trabajar en ella hasta que surgió Qué pasará, una canción pensada para bailar mientras se disfruta del verano”, añade.
“La estrené en el Boombastic de Gran Canaria [el pasado 21 de junio]. Apenas llevaba tres días publicada y muchas personas entre el público ya se la sabían. Así que me siento superfeliz por la acogida que está teniendo”, comenta, al tiempo que resalta la colaboración brindada por Loro Parque para realizar el videoclip de Qué pasará en sus instalaciones de Puerto de la Cruz. “Siempre me había gustado la idea de grabar en un acuario y, nada más ponerme en contacto con ellos, me brindaron su apoyo”, subraya.
Pero antes de esta composición llegó, en noviembre del pasado año, Canciones para dedicarte, un EP conformado por ocho temas [Algo nuevo, Sentidos, Esa luz, Me da risa, Que me aclare, Quiero, Encontrar/Perderme y Efímero] que, en buena medida, se ajusta a la definición de disco conceptual.
“Ya había publicado canciones originales -explica-, pero de manera individual. Como me sentía muy cómoda con la música que estaba haciendo, le comenté a Guillermo que era el momento de afrontar un proyecto más amplio, más compacto, para que, de alguna manera, la gente supiese quién era Carmen realmente y lo que era capaz de hacer”.
Y dicho y hecho. Durante dos semanas, eso sí, con muchas horas de trabajo cada día, fueron tomando forma las composiciones que dieron lugar a Canciones para dedicarte. “El pulirlas y aportarles los matices que considerábamos que las enriquecerían nos llevó más tiempo -puntualiza la artista-, pero casi fue un proceso creativo que se desarrolló por sí solo”.
UNA HISTORIA, OCHO CAPÍTULOS
La idea de partida fue desarrollar una historia, en una suerte de ocho capítulos, pegada a la realidad, con la que quienes la escuchasen pudiesen sentirse identificados. “Y qué mejor que recurrir a la narrativa del amor, a lo que conlleva encontrar a la persona adecuada para compartir la vida”, apostilla Carmen.
El EP abarca muchos géneros, resultado de esa voluntad de no limitarse a un solo territorio musical. “Cada canción refleja un sentimiento diferente en esa narrativa de una historia de amor -argumenta-, y ahí caben desde el techno y la electrónica al reguetón, el pop y la balada”.
“Todas las canciones guardan relación”, añade. “Con ellas quiero transmitir que aunque lo hayas pasado mal, eso no significa que en el futuro te vuelva a ocurrir lo mismo. Pero, sobre todo, que tenemos que arriesgarnos e ir tras lo que queremos para intentar ser felices: ya sea el amor de tu vida, ya sea un sueño, ya sea cualquier otra cosa”.
INDEPENDENCIA
La sensación de libertad supera con creces a los obstáculos que halla una artista independiente como ella, vinculada a los sonidos urbanos. “Tú eres tu jefe. No tienes que estar pendiente de lo que van a opinar de ti ni de tu música ni del equipo con el que has elegido trabajar”, apunta. “Haces lo que sientes que tienes que hacer, eres fiel a ti misma y no tienes a nadie ordenándote cosas con las que a lo mejor no estás de acuerdo. Si eres una persona creativa, necesitas experimentar”, señala.
En cuanto a los inconvenientes: “Cuesta más conseguir contactos, encontrarte con la gente adecuada, hay que trabajar mucho más… Pero si lo consigues, la recompensa es también mucho mayor”, recalca la cantante tinerfeña, a la que ya se la ha podido escuchar en citas musicales como Holika Festival (Calahorra, La Rioja), Reggaeton Beach Festival, Granca Live Fest y Tenerife Cook Music Fest, y este mismo mes interpretará sus canciones en los escenarios del ResisTime de La Palma y de las Fiestas de San Ginés, en Arrecife, la capital de Lanzarote.
De igual modo, durante una estancia de tres meses en Estados Unidos, en Miami, trabajó como compositora para PaoPao, en el sello Rich Music junto a Warner Chappell. “Gracias a ese viaje conocí a mucha gente de la industria, como Fuego, Farruko y J Cross, entre otros”, señala. También en Miami mostró su talento como cantante.
Cuando se le preguntan por referencias musicales, Carmen menciona a Rosalía, que “es la número uno, porque es una locura cómo sabe conectar con la gente con la música experimental que quiere hacer: canciones que no tienen nada que ver con lo que está de moda y, sin embargo, no dejan de conquistar al público”. En la conversación también surge el nombre de la colombiana Karol G: “Especialmente, por todo lo que representa para las mujeres. Es muy típico que cuando acudes a un festival, de 10 artistas, solo una sea mujer. Sin embargo, personas como ella están luchando para que esto cambie”, subraya, antes de citar al puertorriqueño Bad Bunny, “que tiene la capacidad de convertir en tendencia todo lo que compone”.