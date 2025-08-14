La asentada Cátedra de Agroturismo y Enoturismo vino para madurar

La Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias, del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y la Universidad de La Laguna, ha fortalecido sus alianzas estratégicas. “En un esfuerzo por reforzar su compromiso con el tejido productivo de Canarias”, detalla Jesús Enrique de las Heras Roger, “se ha formalizado un convenio con la Ruta del Vino de Gran Canaria” y, a escala internacional, “ha consolidado su papel como puente académico entre Europa, África y América mediante acuerdos de cooperación con instituciones brasileñas como la Universidad Federal de Pampa y la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro”.
En un balance del año académico 2024-2025, el director expone que la expansión de estas relaciones incluye al sector vitivinícola de Brasil, con convenios firmados con la Denominación de Origen Altos Pinto de Bandeira y la Asociación Farroupilhense de Productores de Vino, así como con la Organización de Mujeres de Cabo Verde. “Estas alianzas y la participación en foros internacionales demuestran la relevancia de nuestra visión y el fruto del trabajo conjunto con nuestros colaboradores”.
La sostenibilidad ha sido el motivo central de la actividad investigadora y divulgativa de la Cátedra. En Lanzarote se celebró el X Encuentro Internacional de Agroenoturismo de Canarias, bajo el lema Sostenibilidad y territorio. Con la presencia de expertos, profesionales y académicos del sector a nivel regional, nacional e internacional, “sirvió como un foro de debate crucial para analizar las tendencias y retos futuros de agroenoturismo”.
Las conclusiones y propuestas de este encuentro constatan el factor vital de la sostenibilidad como motor de desarrollo. El equipo de la Cátedra ha configurado un grupo de trabajo interdisciplinar en sostenibilidad enoturística con el propósito de diseñar “un sistema pionero para medir, analizar y mejorar el impacto ambiental, social y económico del enoturismo, con la meta de lograr un futuro más verde y responsable para el vino”.
La Cátedra ha reconocido la excelencia del sector con la entrega de sus galardones anuales. En la edición de 2025 de los Premios Enogastroturismo se distinguió a Bodegas Reverón en la categoría de Iniciativa Empresarial; a la Casa del Vino de Tenerife, por la Mejor Acción de Promoción, y a la enóloga Elena Batista, con el Rafael Armas Benítez. En su primera entrega, los Premios Internacionales de Enoturismo -en colaboración con Bodegas El Grifo- reconocieron la labor académica de Juan Alberto Suárez Rodríguez, Santiago González González y Edgar Javier Sabina del Castillo.
Cara al periodo de 2026-27, la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo se dispone a fortalecer la formación y la investigación con “metas más ambiciosas” en el horizonte a través de una estrategia conjunta.