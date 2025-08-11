Cultiv-arte, el acceso a la cultura que no distingue entre centros y periferias en Canarias

El acceso a la cultura en condiciones de igualdad y libertad, al margen del lugar en el que se viva, es una parte muy importante, no la única, de los derechos culturales. Son una serie de principios de carácter universal -y también una senda que se debe recorrer cada día para garantizarlos- que forman parte de los derechos humanos.
Cultiv-arte, el proyecto creado y dirigido por Blanca Rodríguez de Azero, se plantea como misión crear un vínculo entre la cultura contemporánea y el sector primario de Canarias. Y en ese objetivo, en consonancia con los derechos culturales, tampoco distingue entre centros y periferias.
Esta experiencia llegó el pasado mes de mayo por primera vez a Agulo, en La Gomera; a finales de septiembre, los días 26 y 27, celebrará su tercera edición en el municipio tinerfeño de Arico; en octubre (18 y 19) debutará en El Hierro, en La Frontera, y en noviembre (días 7 y 8), de vuelta a la isla de Tenerife, acudirá a Candelaria, coincidiendo con el 45º aniversario del rescate del lagar de la Casa de la Mesa.
En medio de todo esto, la iniciativa Azero.art, con la que Blanca Rodríguez de Azero busca promover las artes visuales y divulgar la cultura contemporánea en las Islas a través de la gestión cultural, y la Universidad de La Laguna (ULL) acaban de suscribir un convenio para potenciar el hecho cultural en la extensión universitaria.
INSULARIDAD
“Cultiv-arte tiene vocación regional”, explica Rodríguez de Azero. “Es una iniciativa que busca superar los obstáculos de la insularidad mediante la creación de redes culturales. Por eso uno de sus objetivos es llegar a todas las islas. Con los encuentros celebrados y los que vamos a hacer en los próximos meses, únicamente nos quedará por visitar Fuerteventura, Gran Canaria y La Graciosa”, señala.
Como en anteriores ocasiones, la cita de Agulo, celebrada los días 29 y 30 de mayo, contó con el apoyo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que promueve estas convocatorias. Cultiv-arte se estructura a partir de mesas redondas, charlas y talleres en torno a la cultura y el sector primario, así como de manifestaciones artísticas.
En La Gomera, en el Día de Canarias, la clausura estuvo protagonizada por un concierto de Fabiola Socas; Domingo Rodríguez Oramas, el Colorao; Juan Carlos Pérez Brito y Ayatimas Pérez. Pero además estuvieron artistas como Eva Luna, Catalina Borges, Patricia Clemente e Irene Morales. “Un momento también muy especial -destaca Blanca Rodríguez de Azero- fue Danza de mujeres y barrancos. Dansignando la poesía de nuestras ancestras, en el que Itahisa Dubois y Yélica Cabrera ofrecieron una perfomance en la que combinaron baile y poesía”.
LA COMUNIDAD
La directora de Cultiv-arte indica que el proyecto hace también hincapié en la participación de la propia comunidad local en la confección de la agenda de actividades de cada territorio que visita. “Por ejemplo, en el municipio de Agulo contamos con Carmen Lola Plasencia, una mujer maravillosa, vecina del caserío de Las Rosas, que participó el primer día en una de las mesas redondas y en la segunda jornada ofreció un taller sobre turrón gomero”.
Del mismo modo, y de la mano del Gobierno de Canarias, Cultiv-arte brinda Versos para…, una iniciativa de fomento de la lectura a cuyo nombre se añade el del lugar donde se desarrolla. “Es una actividad muy bonita, porque en ella se implican los centros de enseñanza de la zona”, argumenta Rodríguez de Azero. “A partir de la participación de un joven poeta y su obra -explica la gestora cultural-, los estudiantes crean sus propios poemas, que luego son impresos en el taller de impresión artesanal que ofrece Tipos en su Tinta”.
EL NAÁN
Con una agenda que aún no está cerrada, la directora del proyecto adelanta novedades de las próximas entregas. Por ejemplo, que la visita a Arico incorpora al Porís de Abona como sede de los coloquios, mientras que el encuentro multidisciplinar volverá a celebrarse en Arico el Nuevo. Además, la agenda musical en La Frontera y Candelaria contará con la participación de El Naán, el celebrado grupo palentino de música de raíz.
“En Cultiv-arte lo que queremos es contribuir a que se cumplan los derechos culturales; que cualquier persona de cualquier lugar pueda disfrutar, por ejemplo, con la danza contemporánea, con la música o con un recital de poesía, con todas esas manifestaciones artísticas que resultan frecuentes en las ciudades, en los centros urbanos, y no tanto en los pequeños municipios o en las zonas rurales”, concluye Rodríguez de Azero.