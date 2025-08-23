Nueve medios aéreos trabajan en la extinción de dos conatos de incendio en El Hierro

Dos conatos de incendio han sido declarados de forma simultánea en la tarde de este sábado en la isla de El Hierro, según han informado el Cabildo herreño y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
Uno de los conatos afecta a la zona de Las Asomadas, próximo a la carretera de La Cumbre, y el segundo en las laderas próximas al Mirador de Las Playas, según ha indicado la corporación insular herreña en sus redes sociales.
En la zona trabajan efectivos del Equipo de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF), personal del Cabildo de El Hierro, así como agentes de Medio Ambiente y voluntarios de Protección Civil, apoyados por nueve medios aéreos: tres helicópteros de la EIRIF, otro perteneciente al GES de El Hierro, dos de la BRIF de La Palma, el 9D con base en Tenerife y el air tractor procedente de La Gomera.
De forma preventiva, se ha procedido a la evacuación de la zona de acampada Hoya del Morcillo y al cierre de la carretera HI-4 desde el tramo comprendido entre la rotonda de San Andrés-El Pinar hasta esta última población.
El incendio se encuentra en fase de conato, lo que significa que afecta de momento a una superficie reducida y que las brigadas de extinción actúan para evitar su propagación.
#ÚltimaHora 🙏— José Manuel Pitti (@josemanuelpitti) August 23, 2025
Incendio forestal en El Pinar (Isla de El Hierro) 😢😢😢😢😢#IFElPinar 😓#IFElHierro 😓 pic.twitter.com/drAvmqrY63
👉🏻 14:52hrs— Yeray Hammond Jr. (@GmYeray) August 23, 2025
🟡 ACTIVADO el equipo @EIRIFGobCan con base en La Palma para el conato de #ElHierro sumando un medio aéreo más.
En la zona ya actúan dos medios aéreos del Gobierno de Canarias pic.twitter.com/emGpuV6gH8
🔴 Los equipos EIRIF El Hierro del turno de mañana y tarde y el equipo de tarde de La Palma ya han sido activados para el incendio declarado en El Pinar (El Hierro). Uno de los equipos está actuando y dos desplazándose a la zona. Movilizados también los helicópteros LI52, LI53 y… https://t.co/E0SGiR7xxr pic.twitter.com/YVKqdcCvzV— EIRIF (@EIRIFGobCan) August 23, 2025
Piden no atravesar las masas forestales
El Ayuntamiento de El Pinar ha informado ha pedido a la población que evite salir del pueblo para no atravesar las masas forestales.
En sus redes sociales el Ayuntamiento herreño ha pedido máxima precaución y evitar desplazamientos innecesarios dentro del municipio, además de hacer un uso responsable del agua, ya que la prioridad absoluta en este momento es la extinción del fuego.
Además ha aconsejado mantener a las personas mayores, niños, niñas y personas con problemas de salud localizadas e hidratadas y cuidar también a los animales domésticos, manteniéndolos dentro y alejados del humo.
La corporación pide asimismo que se mantengan las ventanas y puertas cerradas para impedir la entrada de humo en las viviendas.
Ante cualquier emergencia, el Ayuntamiento recuerda que se debe llamar al 112 e informarse únicamente a través de canales oficiales, al tiempo que señala que la seguridad y la calma son fundamentales en estos momentos.