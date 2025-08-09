Derbi canario en Barranco Seco

Tras la disputa el pasado sábado de la final del Trofeo Teide que se adjudicó el CD Tenerife desde el punto fatídico a la UD Las Palmas en el estadio de Los Cuartos de La Orotava, siete días después se vuelven a ver las caras en Barranco Seco (11.30 horas/TVAC) en el que será el último amistoso para conjunto amarillo antes de arrancar la Liga el próximo domingo frente al Andorra.
Por contra, el CD Tenerife seguirá con su hoja de ruta de la pretemporada, y tras el choque ante el eterno rival, el CD Marino será el próximo rival el 15 de agosto (20.00 horas) en el Antonio Domínguez de Los Cristianos. Hay que recordar que para el representativo la competición oficial arranca el fin de semana del 30 y 31 de agosto con la visita al CD Guadalajara. Cuenta con tres semanas más de margen de preparación.
La principal novedad es que Javi Alonso tiene dos nuevos acompañantes en la enfermería blanquiazul: Aitor Sanz y Dylan. Ambos serán baja para el encuentro de preparación de hoy al sufrir molestias en los isquiotibiales.
También será una buena oportunidad para ver a los futbolistas de la plantilla de Álvaro Cervera que no fueron de la partida en el choque disputado en La Orotava: Álvaro González, Mahamadou Balde y Fabricio Assis. Cris Montes y Facundo Aguero, seguirán en la isla con su particular puesta a punto, mientras Mo Dauda y Jorge Padilla, inéditos en el Trofeo Teide y ambos en la rampa de salida, podrían disfrutar de sus primeros minutos.
En el actual mercado de fichajes, el club presidido por Felipe Miñambres se ha movido con celeridad y hasta ahora son trece las caras nuevas. Esta ventana del mercado se cierra el lunes 1 de septiembre, y es muy factible que haya entrada y salida de futbolistas.
Fin a la pretemporada amarilla
El conjunto entrenado por el asturiano Luis García completó ayer la última sesión de trabajo. Para Las Palmas será su última prueba de la pretemporada, antes de la visita del Andorra, en la que aún no conoce la victoria: Orlando Pirates (0-0), Brighton & Hove Albion FC (0-2), Cádiz (1-2) y CD Tenerife (1-1). Para este choque solo se pusieron a la venta 400 entradas, y de forma exclusiva a los abonados del conjunto amarillo, ya que el campo principal de su Ciudad Deportiva no puede acoger a más público.