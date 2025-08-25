Nadie sabe más en el Diccionario que los gomeros: intratables en el Grand Prix

El conjunto representante de San Sebastián de La Gomera se alzó con el título de campeón del Grand Prix de Televisión Española, tras imponerse en la final al municipio madrileño de Cubas de la Sagra. El marcador cerró con un 22 a 18, una diferencia mínima que refleja la gran igualdad y emoción con la que se desarrolló el desenlace del concurso. La última entrega, además, consiguió alcanzar un récord de audiencia en la noche del lunes.
Fue una dura pugna, en la que el equipo gomero logró remontar al final, en una prueba en la que se han mostrado intratables, el Diccionario.
El Diccionario decide todo en el Grand Prix
El sistema de puntuación de el Diccionario decide el Grand Prix, ya que suma -si se acierta-, y resta puntos -si la respuesta es errónea.
Alagón (Aragón), fue la primera víctima de San Sebastián de La Gomera en la prueba final del Grand Prix. En semifinales el oponente fue Herencia (Ciudad Real) y se impusieron otra vez los gomeros. En la final, contra Cubas de la Sagra (Madrid) la victoria en el Diccionario fue otra vez a parar a tierras gomeras.
San Sebastián recordará por mucho tiempo las remontadas conseguidas en el Grand Prix gracias a los dos aciertos en El Diccionario. La alcaldesa, Angélica Padilla, y Lourdes Armas López, asesora cultural de San Sebastián, acompañadas por el padrino, Jorge Lorenzo, lograron el triunfo de los gomeros con un acierto frente a los dos errores del equipo amarillo
Canarias y el Grand Prix
La participación de San Sebastián de La Gomera en esta final supone el regreso de un municipio canario a la fase decisiva del concurso, tras la trayectoria de varias localidades del Archipiélago en ediciones anteriores.
- Haría (Lanzarote, 1995): primer pueblo canario en participar, alcanzó la final de la edición inaugural.
- El Sauzal (Tenerife, 1996): representado por Paulino Rivero, participó en semifinales.
- Pájara (Fuerteventura, 1997): llegó hasta la final, pero cayó ante Murchante (Navarra).
- Firgas (Gran Canaria, 1998)
- Agache-Güímar (Tenerife, 2001)
- Antigua (Fuerteventura, 2003)
- Buenavista del Norte (Tenerife, 2005)
En 2023, el Grand Prix regresó a Televisión Española tras más de una década de ausencia. Presentado por Ramón García junto a Michelle Calvó y Cristinini. En esta nueva edición, con Lalachus y Ángela Fernández como comentaristas, el concurso ha recuperado su lugar como uno de los programas más seguidos d