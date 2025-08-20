A la tercera va la vencida: San Sebastián de La Gomera no es el único pueblo de Canarias que ha llegado a la final del Grand Prix

El regreso del Grand Prix a Televisión Española ha traído de vuelta la nostalgia de aquellos veranos sin redes sociales en los que millones de familias se reunían frente al televisor para disfrutar de este concurso entre pueblos.
El municipio de San Sebastián de La Gomera logró clasificarse para la finalísima del Grand Prix 2025 durante una apasionante y competitiva semifinal en la que Herencia, municipio de Ciudad Real, mantuvo a raya a nuestro equipo, ocupando siempre el primer puesto de la clasificación global del programa.
San Sebastián de La Gomera remontó de manera brillante en la última prueba, “El Diccionario”, de la mano de la alcaldesa Angélica Padilla, la asesora Lourdes Armas López y Edu Soto, padrino del equipo.
Entre 1995 y 2009, Canarias también tuvo un papel protagonista con varias localidades participando en las distintas ediciones del Grand Prix. Desde Haría, en Lanzarote, el primero en estrenarse, hasta Pájara, en Fuerteventura, que llegó a disputar una final.
La participación de El Sauzal, con Paulino Rivero a la cabeza, o la confusión de Lara Dibildos al pronunciar Agache, en Tenerife, y eso que era su madrina, son momentos que quedan en el anecdotario del programa.
Todos los participantes de Canarias en el Grand Prix
Haría (Lanzarote) 1995. La primera participación canaria se produjo en 1995 con Haría, en la edición inaugural del Grand Prix. Amadrinados por Los del Río, lograron clasificarse para semifinales y, posteriormente, alcanzar la final frente a Benahavís, Penagos y Cudillero. Finalmente, fueron los asturianos quienes se alzaron con la victoria, aunque los lanzaroteños dejaron huella en el estreno del programa.
El Sauzal (Tenerife) 1996. Un año más tarde, el turno fue para El Sauzal, representado por el entonces alcalde Paulino Rivero. Con Laura Valenzuela como madrina, empataron con Castillo de Aro (Girona) a 15 puntos, pero quedaron fuera de la finaldel Grand Prix debido al sistema de clasificación. Rivero incluso participó en la recordada prueba de La Patata Caliente.
Pájara (Fuerteventura) 1997. Pájara estuvo cerca de coronarse campeón. Con Beatriz Carvajal como madrina, eliminaron a Oña (Burgos) en la primera ronda con un claro 15-23. En la final frente a Murchante (Navarra), la igualdad se mantuvo hasta el desenlace, pero la victoria cayó del lado peninsular. Los majoreros se quedaron a un paso de lograr el primer triunfo para Canarias.
Firgas (Gran Canaria) 1998. El municipio grancanario de Firgas participó en 1998, de la mano de Juncal Rivero. Se enfrentaron a Arévalo (Ávila), que contó con Fernando Romay como padrino, y cayeron eliminados con un 21-12.
Agache-Güímar (Tenerife) 2001. En 2001, la comarca de Agache-Güímar debutó con Lara Dibildos como madrina. Ganaron por la mínima (15-14) a Uruñuela (La Rioja), pero la baja puntuación los dejó fuera de la gran final. La anécdota fue que la presentadora del programa no logró pronunciar correctamente el nombre de la localidad, acentuando erróneamente en la “a”.
Antigua (Fuerteventura) 2003. El reto de Antigua era superar la marca de Pájara, aunque el resultado no acompañó. Con Patricia Betancort como madrina, sumaron solo cinco puntos, el registro más bajo de un municipio canario en el Grand Prix.
Buenavista del Norte (Tenerife) 2005. En 2005 llegó el turno de Buenavista del Norte, representado por Loreto Valverde. Sin embargo, los tinerfeños fueron eliminados en la primera ronda por La Fueva (Huesca).
San Sebastián de La Gomera (La Gomera) 2025. Este año, el protagonismo recae en San Sebastián de La Gomera, que compite en la nueva edición del Grand Prix. Los gomeros han demostrado solidez en pruebas como El Diccionario, donde no han dado margen a sus rivales. El lunes se conocerá si Canarias vuelve a soñar con un título que se resistió en el pasado.