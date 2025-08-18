Historia en el Grand Prix: San Sebastián de La Gomera se mete en la gran final

San Sebastián de La Gomera disputará la gran final del Grand Prix del verano tras imponerse a Herencia (Ciudad Real), en la segunda semifinal del programa. Cubas de la Sagra (Madrid) será ahora su rival por el título.
El actor Edu Soto apadrinó a los gomeros, mientras que la creadora de contenido Dulceida, hizo lo propio con los ciudadrealeños.
Así es el Grand Prix
El Grand Prix del verano ha vuelto a conquistar la televisión española. El histórico concurso, que marcó a varias generaciones a finales de los 90 y principios de los 2000, regresó en 2023 a La 1 de RTVE con un lavado de cara que combina tradición y modernidad, y desde entonces se ha consolidado como uno de los formatos más vistos del verano.
El programa, conducido por Ramón García, recupera la esencia que lo hizo inolvidable: la competición entre pueblos de toda España en pruebas tan icónicas como los troncos locos, el diccionario o la vaquilla. Eso sí, con una gran novedad: la famosa vaquilla real fue sustituida por una versión digital, lo que generó debate en redes sociales, pero terminó siendo aceptado por el público.
La fórmula de la nostalgia
El secreto del éxito parece claro: la mezcla entre la nostalgia televisiva y el entretenimiento familiar. Muchos espectadores que crecieron viendo al popular “Ramontxu” en la pantalla, ahora disfrutan del formato con sus hijos. “Es un programa blanco, pensado para todos los públicos, que recupera la unión de los pueblos y la diversión veraniega”, explican desde la dirección de RTVE.
El plató, con más de 3.000 metros cuadrados, combina las pruebas tradicionales con nuevos retos diseñados para un público acostumbrado a la inmediatez de las redes sociales. Además, el concurso cuenta con comentaristas e invitados famosos que aportan dinamismo y frescura a cada emisión.
Éxito en audiencias y redes
Los datos respaldan el fenómeno: en su regreso, el Grand Prix superó con holgura los dos millones de espectadores de media, convirtiéndose en líder de la franja horaria y en tendencia semanal en Twitter e Instagram. Los vídeos de sus pruebas acumulan millones de visualizaciones en TikTok, demostrando su capacidad para adaptarse a las nuevas formas de consumo.
“Es un formato que combina lo mejor de la televisión de antes con las herramientas de ahora”, señala un analista de audiencias. “La gente no solo lo ve, también lo comenta en directo, lo comparte y lo convierte en viral”.