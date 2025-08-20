El 80% de la basura que llega al mar se genera en tierra firme

El 80% de los residuos que llegan a las playas, costas y los mares españoles tiene su origen en los usos y costumbres de los seres humanos en tierra firme, según un análisis realizado por la ONG SEO/BirdLife, que exigió “aplicar sanciones” legales para evitar el “viaje silencioso de la basuraleza hasta el mar”.
Tras un análisis de los residuos recogidos en los meses de verano entre 2020 y 2024 a través de eLitter y Marnoba, dos herramientas de ciencia ciudadana desarrolladas por Paisaje Limpio y Vertidos Cero dentro del Proyecto Libera, de SEO/BirdLife en alianza con la empresa Ecoembes, que lucha contra los residuos abandonados en entornos naturales.
Desde SEO/BirdLife recuerdan que factores como el viento pueden arrastrar estos residuos ligeros hacia lugares más alejados, donde, en ocasiones terminan en el alcantarillado urbano. También el agua de la lluvias arrastra los residuos por ramblas y/barrancos, llevándolos finalmente a ríos y cauces naturales que desembocan en el mar.
A lo largo de este recorrido, los residuos se van fragmentando por la exposición al sol, la fricción, los golpes contra piedras u otros elementos del entorno, lo que favorece la aparición de microplásticos.
Solo el 29% de la población conoce que el abandono de residuos en la naturaleza conlleva sanciones, como recoge la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que detalla multas entre 2.000 y 3.500.000 de euros.
“Más allá del impacto estético, supone una amenaza directa para la biodiversidad, contamina suelos y aguas y afecta a nuestra salud. Por eso es fundamental que todas las administraciones implicadas actúen con firmeza y que las sanciones se apliquen de forma real y efectiva”, afirmó Miguel Muñoz, coordinador del Proyecto LIBERA en SEO/BirdLife.
Por su parte, la coordinadora del Proyecto LIBERA en Ecoembes, Sara Güemes, apuntó que “la colaboración ciudadana, la prevención y la aplicación efectiva de sanciones son claves para proteger los entornos naturales”.
Canarias
Entre la basuraleza más encontrada durante las recogidas y su posterior estudio en el Archipiélago, que tiene su origen en los usos y costumbres de los seres humanos en tierra firme, destacan las colillas, que representan un 19% de todos los residuos encontrados, también han aparecido piezas de plástico de varios tamaños, botellas y latas de bebida, bolsas y envoltorios. También hay residuos generados por el sector primario, tanto pesquero, como redes de pesca, cabos, boyas y nasas abandonadas, así como por el agrario, con restos de plásticos o mallas procedentes de invernaderos.
Por otro lado, el Archipiélago por su ubicación geográfica, se encuentra en la confluencia de corrientes marinas –corriente de Labrador, El Golfo y la Corriente Fría de Canarias-, lo que hace que las costas y playas de las islas sean un punto de acumulación de basura que procede del norte de Europa (Groenlandia), América (la costa este de Canadá, Estados Unidos o México), África o incluso del Mediterráneo, así como la generada por el propio tráfico marítimo.
Un estudio de investigadores de la Universidad de Las Palmas de los residuos que depositan las mareas en el Islote de Alegranza, recogió y catalogó más de 300 kilos de basura marina, sin contar restos de madera, de los que el 97,7% era plástico (botellas de bebida de múltiples países de orígen, tapones de botellas, botellas de productos de limpieza, etc.), cabos, poliespán, boyas, cajas de pescado, redes, listones de cultivos o 14 etiquetas de trampas para langostas.