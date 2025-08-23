El CD Tenerife femenino, ya en modo Liga F Moeve

El CD Tenerife femenino concluyó su pretemporada en cuanto a partidos de preparación, y ya focaliza toda su atención en el debut en la Liga F Moeve que arranca para las guerreras el próximo sábado 30 a las 11.00 horas en la Ciudad Deportiva de Lezama ante el Athletic.
Una pretemporada que se resume en cinco pruebas para la plantilla de Eder Maestre. El primer amistoso se jugó en las instalaciones de Tenerife Top Training ante el CD Argual de Segunda Federación. El Costa Adeje impuso la diferencia de categoría sobre el verde con un concluyente 6-0.
Los goles blanquiazules se los repartieron con sendos dobletes Aithiara Carballo y Mari Jose, la canterana Adriana Méndez y Clau Blanco.
La siguiente parada en la hoja de ruta estival del Costa Adeje Tenerife Egatesa era Lanzarote y el Torneo San Ginés. La Real Sociedad era el rival, pero el torneo conejero no se llegó a disputar. El evento, considerado el más longevo de Canarias en su modalidad y uno de los actos más esperados dentro de las fiestas patronales, quedó fuera del calendario oficial por un fallo de planificación del grupo de gobierno municipal.
Debacle en La Orotava
Tras el fiasco en la isla de los volcanes, el CD Tenerife femenino se iba a ver las caras con el Deportivo de la Coruña en el prestigioso Trofeo Teide en el estadio de Los Cuartos de La Orotava. Un inesperado resultado, no por la derrota sino por la amplitud del marcador (0-4). Una primera parte con dos jugadoras destacadas en el bando local: Sakina Ouzraoui e Irtaxe. El cuadro gallego se adelantó en el marcador al filo del descanso. Un gol que pesó como una loza porque el Deportivo volvió a golpear la portería de Sara Niz con dos nuevos tantos. Mari Jose pudo meter a su equipo en el partido, pero la de Añaza no estuvo acertada en la suerte suprema. El cuadro visitante cerró la cuenta con el definitivo (0-4).
Ya en tierras navarras, donde el Costa Adeje Tenerife Egatesa está llevando a cabo un stage en Tafalla, el equipo de Eder Maestre disputó un triangular de 45 minutos ante el CA Osasuna de Primera RFEF y la Real Sociedad de la Liga F. Ante el equipo anfitrion triunfo de las guerreras 0-1, con el tanto de Sakina Ouzraoui. En el segundo frente al cuadro donostiarra empate sin goles (0-0). El CD Tenerife femenino se alzó con la Copa Sentimiento.
El capítulo de amistosos se cerró el pasado viernes con el DUX Logroño, recién ascendido a la Liga F. De nuevo Ouzraoui volvió a ver puerta para dar el triunfo a su equipo (0-1).
Ahora empieza lo serio para el representativo canario femenino con el inicio de la Liga F Moeve.
Carlota Suárez, uno de los refuerzos, inactiva en pretemporada
Carlota Suárez, uno de los grandes refuerzos para el ataque del Costa Adeje, no disfrutó de minutos en los cinco partidos de preparación que disputó el Egatesa en pretemporada debido unas molestias físicas. Todo parece indicar que la delantera gallega ya está lista para el primer partido liguero ante el Athletic Club.