El Costa Adeje Tenerife Egatesa supera la barrera de los 1.000 abonados

El CD Tenerife Femenino ha superado la cifra de 1.000 abonados para la presente temporada, un nuevo hito que consolida el crecimiento y la implicación de la afición con el proyecto blanquiazul.
Este número no solo supone un récord absoluto en la historia de la entidad, sino que representa un nuevo paso hacia el impulso de la visibilidad y el respaldo a los valores del fútbol femenino, tanto en la isla como a nivel nacional.
Desde el club se celebra este respaldo sin precedentes, que refuerza el compromiso y la conexión entre afición y jugadoras.
Sergio Batista, presidente del CD Tenerife Femenino agradece el apoyo: “Alcanzar esta cifra es el reflejo del compromiso de una afición que cree en las posibilidades de la sección femenina y quiere acompañarnos. Nos emociona ver cómo cada temporada somos más, lo que nos obliga a seguir trabajando con humildad, responsabilidad y con la ilusión de seguir haciendo historia juntos”, añadió.
La campaña de abonos continúa activa. Es posible abonarse exclusivamente al femenino de manera online en www.clubdeportivotenerifefemenino.com, de manera presencial en las oficinas de la entidad femenina o hacerlo como complemento al abono del primer equipo masculino, con un coste adicional de 30 o 60 euros dependiendo de la grada elegida, en los canales habituales de venta.