Fallece Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

Javier Lambán, quien fuera presidente del Gobierno de Aragón y referente del PSOE en la comunidad, ha fallecido a los 67 años en el Hospital de Ejea de los Caballeros, localidad donde nació.
El político aragonés llevaba años luchando contra varias enfermedades: en 2021 se le diagnosticó un cáncer de colon, que se sumaba a la diabetes y la esclerosis múltiple que padecía desde 2010, como él mismo contó en sus memorias.
Su última gran aparición pública tuvo lugar hace poco más de un mes, durante la presentación de su retrato como expresidente en el Edificio Pignatelli de Zaragoza.
Acompañado por su familia, antiguos consejeros y miembros del actual Ejecutivo autonómico, Lambán definió sus ocho años al frente de Aragón como un periodo “muy fructífero en muchos aspectos”.