En estado grave un motorista tras sufrir una caída en Tenerife

Un hombre de 54 años resultó herido de gravedad en la madrugada de este sábado tras sufrir una caída con su motocicleta en la calle Doctor Celestino González Padrón, en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz.
El incidente se produjo en torno a la 01:50 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba del accidente.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó hasta el lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. El motorista presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue asistido, estabilizado y trasladado de inmediato al Hospital Universitario de Canarias.
Agentes de la Policía Local también intervinieron en el operativo y realizaron las diligencias correspondientes.