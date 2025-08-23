sucesos

En estado grave un motorista tras sufrir una caída en Tenerife

El motorista presentaba un traumatismo craneoencefálico severo
Tres motoristas heridos en un accidente de tráfico en Tenerife
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Un hombre de 54 años resultó herido de gravedad en la madrugada de este sábado tras sufrir una caída con su motocicleta en la calle Doctor Celestino González Padrón, en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz.

El incidente se produjo en torno a la 01:50 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba del accidente.

  1. Nueva 'víctima' del carril bici en Santa Cruz: tropieza y cae de bruces sobre el asfaltoNueva ‘víctima’ del carril bici en Santa Cruz: tropieza y cae de cabeza sobre el asfalto
  2. Accidente en TenerifeUn doble accidente en Tenerife deja cuatro personas heridas, una de ellas en estado grave

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó hasta el lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. El motorista presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue asistido, estabilizado y trasladado de inmediato al Hospital Universitario de Canarias.

Agentes de la Policía Local también intervinieron en el operativo y realizaron las diligencias correspondientes.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas