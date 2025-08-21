branded content

El Grupo Jesuman reabre La Hucha en El Tablero tras una reforma integral

El supermercado presenta un diseño más abierto y luminoso, incorpora medidas pioneras de sostenibilidad y mantiene los servicios tradicionales como carnicería y charcutería al corte, aparcamiento gratuito y apertura en domingos y festivos
La tienda mantiene la filosofía del Grupo Jesuman de ofrecer precios bajos todos los días, con una amplia selección de productos líderes, marcas propias y alimentos frescos de cercanía.
El supermercado La Hucha, perteneciente al Grupo Comercial Jesuman, reabrió el pasado martes 19 de agosto su tienda en El Tablero (Ctra. TF-256, Km 10) tras una completa reforma que modernizó sus instalaciones, mejoró la experiencia de compra y reforzó su apuesta por la sostenibilidad

Entre las principales novedades destaca el nuevo diseño interior, más luminoso y funcional, que permite al cliente tener una visión completa de todo el supermercado desde cualquier punto del establecimiento. La disposición de las estanterías, ahora más bajas y abiertas, favorece no solo la accesibilidad a los productos, sino también una sensación de amplitud y transparencia en la compra, facilitando además la interacción visual entre los propios clientes. Los pasillos han sido reorganizados para mejorar la circulación y el acceso a todos los productos.

La tienda mantiene la filosofía del Grupo Jesuman de ofrecer precios bajos todos los días, con una amplia selección de productos líderes, marcas propias y alimentos frescos de cercanía. Los clientes encontrarán productos de KM 0, directamente de productores locales, junto a marcas de referencia a precios imbatibles.

La Dirección de Grupo Jesuman subrayó que el objetivo de la reforma es poner al cliente en el centro de la experiencia: “Con esta reapertura queremos ofrecer un espacio más moderno, cómodo y adaptado a sus necesidades, sin perder nuestra esencia de precios bajos y calidad garantizada”, señalaron.

El nuevo establecimiento ha sido concebido bajo un plan integral de sostenibilidad ambiental que combina innovación y cercanía con el cliente. Entre sus medidas más llamativas se encuentran las máquinas de reciclaje “Reciclar y Compensar”, con las que los usuarios pueden devolver envases de PET y latas y recibir a cambio una pequeña compensación, una manera sencilla de incentivar hábitos responsables y de implicar a la comunidad en el cuidado del entorno.

En materia de eficiencia energética, la tienda incorpora iluminación LED de última generación y sistemas inteligentes, lo que reduce el consumo sin renunciar al confort. Además, la refrigeración se realiza mediante un avanzado sistema de glicol que distribuye el frío de forma más estable y homogénea, con menor gasto energético y sin recurrir a gases contaminantes, garantizando así la conservación óptima de los alimentos y un menor impacto ambiental.

Con esta renovación, de la Hucha Supermercados, no solo moderniza sus instalaciones, sino que refuerza su compromiso con la comunidad, la economía local y la protección del medio ambiente, posicionando este supermercado como un modelo de innovación, confianza y sostenibilidad en el sector de la distribución alimentaria. Todo ello sin renunciar a las comodidades de siempre: servicio personalizado en las secciones de carnicería y charcutería, aparcamiento gratuito para los clientes y un horario flexible que incluye la apertura en domingos y festivos.

