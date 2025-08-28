sucesos

La Guardia Civil resuelve el misterioso robo en Tenerife de más de 8.000 euros

Gracias a un dispositivo de vigilancia se pudo recuperar la tercera parte del dinero robado
La Guardia Civil resuelve el misterioso robo en Tenerife de más de 8.000 euros
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Candelaria han detenido dos personas de 27 y 31 años de edad e investigan una tercera, todos vecinos de Santa Cruz de Tenerife como presuntas autoras del robo con fuerza de un vehículo propiedad de una empresa dedicada a la gestión y transporte de máquinas recreativas.

El vehículo fue sustraído recientemente en el citado municipio portando en su interior una recaudación de aproximadamente 8.300 euros correspondiente a la actividad habitual de la empresa.

  1. Investigan a dos personas por robar una cartera con 4.500 euros en TenerifeTodo queda en casa: la Guardia Civil detiene a una curiosa pareja de ladrones en Canarias
  2. La Policía Nacional monta un dispositivo en Tenerife para detener al joven que cometió cinco delitos idénticos en tiempo récordLos vecinos se quejan de un hombre en un popular barrio de Tenerife, acude la policía y acaba detenido

Tras la denuncia interpuesta por un representante de la empresa, la Guardia Civil inició de inmediato una investigación que permitió recabar las pruebas e indicios suficientes para conseguir identificar a los acusados. Se estableció un dispositivo de vigilancia sobre los mismos que concluyó con la detención de ambos, así como la recuperación del vehículo y una tercera parte del dinero sustraído.

La investigación continúa abierta, y no se descartan nuevas detenciones por su presunta implicación en los hechos delictivos.

Las diligencias instruidas hasta el momento han sido entregadas en el Juzgado competente.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas