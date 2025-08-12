Huelga de Ryanair que afectará a Canarias: cómo reclamar hasta 600 euros si cancelan tu vuelo

El 15 de agosto es una de las fechas más esperadas del verano para muchos canarios, coincidiendo con la festividad en Honor a Nuestra Señora de Candelaria, suele ser el momento elegido para iniciar o concluir vacaciones y escapadas.
Este 2025, además, cae en viernes, lo que se traduce en un atractivo puente de tres días para miles de personas. Sin embargo, lo que para algunos iba a ser un fin de semana perfecto para desconectar podría convertirse en un quebradero de cabeza: Ryanair afronta una huelga que podría afectar a un gran número de viajeros.
El paro ha sido convocado por Azul Handling, la empresa que presta servicios de asistencia en tierra a Ryanair en varios aeropuertos españoles. La huelga está prevista para los días 15, 16 y 17 de agosto, coincidiendo con uno de los picos de movimiento del verano. Azul Handling opera en instalaciones clave como Alicante, Barcelona, Girona, Ibiza, Lanzarote, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife Sur y Valencia.
Además, la protesta no se limitará únicamente a ese fin de semana largo: el calendario de paros contempla nuevas jornadas de huelga todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta finales de año, lo que podría suponer un impacto continuado en la operativa de Ryanair y en los planes de miles de pasajeros.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que, en caso de cancelación o retraso de un vuelo debido a una huelga, los pasajeros tienen derecho a reclamar la devolución del importe del billete en un plazo máximo de siete días. Asimismo, existe la posibilidad de solicitar una indemnización económica, cuyo importe dependerá de la distancia del trayecto y de las soluciones alternativas que haya ofrecido la compañía aérea.
La huelga de Azul Handling seguirá activa cuatro días por semana
En cuanto a las indemnizaciones previstas por la normativa europea, el importe varía según la distancia y el destino del vuelo:
- 250 euros para trayectos de hasta 1.500 kilómetros, reducidos a 125 euros si la compañía ofrece un vuelo alternativo con un retraso máximo de dos horas.
- 400 euros para vuelos dentro de la Unión Europea de más de 1.500 kilómetros y para rutas internacionales de entre 1.500 y 3.500 kilómetros, cantidad que se reduce a 200 euros si el retraso del vuelo alternativo no supera las tres horas.
- 600 euros para viajes de más de 3.500 kilómetros, quedando en 300 euros si la demora es inferior a cuatro horas.