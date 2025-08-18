La Aemet activa avisos en Canarias para los próximos días: afectan desde hoy

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos en Canarias por altas temperaturas y fenómenos costeros que afectarán este lunes, 18 de agosto, y mañana, martes 19 de agosto, a varias islas del Archipiélago.
Hoy, entre las 11:00 y las 19:59 horas, estarán activos los avisos por temperaturas máximas en distintas islas. En Gran Canaria, las cumbres y medianías del sudeste, sur y oeste, incluida la cuenca de Tejeda, alcanzarán los 35 grados. En La Palma, se esperan 34 grados en cumbres y medianías orientadas al sur y oeste. La misma temperatura podrá registrarse en La Gomera, El Hierro y Tenerife, en las medianías orientadas al sur, este y oeste.
También hay aviso amarillo por fenómenos costeros entre las 18:00 y las 23:59 horas. Afectará al este, sur y oeste de Gran Canaria, al este de La Palma, a La Gomera, a El Hierro y al este, sur y oeste de Tenerife, con viento del nordeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora, localmente del noroeste en el sureste gomero.
Mañana, martes, continuará el aviso por altas temperaturas entre las 11:00 y las 19:59 horas, con especial incidencia en las medianías del sudeste, sur y oeste de Gran Canaria, donde se alcanzarán los 34 grados.
Durante toda la jornada también estarán activos los avisos por fenómenos costeros en el este, sur y oeste de Gran Canaria y de Tenerife, con viento del nordeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora.
En el caso de La Palma, La Gomera y El Hierro, el aviso se mantendrá de 00:00 a 04:59 horas, con viento que afectará al sureste palmero, noreste herreño y áreas del oeste y sureste gomero. Además, en La Gomera se repetirá otro aviso entre las 18:00 y las 23:59 horas, con viento del norte o nordeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora en el oeste y sureste de la isla.